Javier Aguirre dice que aprovechará partido ante Ghana para rotar a todos sus jugadores

"Solicité que sea un partido con muchos cambios porque necesito ver a todos. Necesito ver a todos, pero sin caer en una falta de respeto a la afición, trataré de utilizar a todos los que han estado entrenando con nosotros, incluso a los llamados sparrings", aseguró el estratega.

Aguirre habló en la previa del primero de los tres partidos de preparación que le quedan a su equipo antes de debutar en la Copa del Mundo el próximo 11 de junio.

El entrenador puntualizó sobre la importancia de aprovechar el encuentro ante Ghana para observar a elementos como Edson Álvarez, Luis Chávez o Jorge Sánchez, que se integraron esta semana a la concentración de la selección.

"Edson viene muy recuperado de su lesión en el tobillo, jugará este partido; Luis Chávez llegó bien, también lo tomaré en cuenta, aunque no creo que muchos minutos; Jorge está bien, Orbelín Pineda me parece que llega esta noche; intentaremos que todos tengan actividad, aunque los vamos a dosificar. César Montes está descartado por un pequeño problema muscular", apuntó.

El exentrenador del Atlético de Madrid aceptó que no espera que ante el conjunto africano sus jugadores ofrezcan el mejor entendimiento.

"Será complicado tener un gran desempeño colectivo, espero que a nivel individual me den lo que pretendo de ellos. En lo táctico hacemos vídeos individuales a falta de fútbol, pero todos están asimilando la forma de juego. Ha sido muy útil esta concentración", subrayó.

Aguirre también habló del colombiano naturalizado mexicano Julián Quiñones, quien más temprano anotó un triplete con su equipo Al-Qadisiyah para proclamarse máximo goleador del fútbol saudí.

"Fue fantástico. Todos vimos con mucho orgullo los logros de Hugo Sánchez en España en el pasado y ahora Julián repite esta historia de ser campeón goleador; eso es motivo de orgullo, es un gran muchacho, un gran profesional. Se lo merece y ojalá nos ven a aportar muchas cosas", concluyó.

Luego de enfrentar a la selección de Ghana, el Tri se medirá a Australia el próximo 30 de mayo en Pasadena, California, y cerrará su preparación el 4 de junio ante Serbia en Toluca, Estado de México.

La selección mexicana debutará en el Mundial en el estadio Azteca el 11 de junio contra Sudáfrica.