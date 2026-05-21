Palmeiras homenajeó a Gustavo Gómez, el máximo campeón de su historia

Los números del zaguero central, que será el capitán de la selección paraguaya en la próxima Copa del Mundo, asustan y lo consolidan como un auténtico ídolo alviverde: es el atleta que más trofeos levantó con la camiseta del Verdão, con una cosecha de 13 títulos y el tercero con más partidos disputados en este siglo, con 410 encuentros acumulados.

El agradecimiento del capitán a la familia alviverde

Durante el acto institucional, el zaguero guaraní se mostró profundamente conmovido y aprovechó el micrófono para expresar su gratitud hacia el club que lo transformó por completo, no solo en el ámbito deportivo sino también en su vida cotidiana. “Solo tengo que agradecer al Palmeiras por todo lo que hizo por mí y por mi familia. Desde que llegué aquí, el club me ayudó no solo como atleta, sino también como padre, esposo, hijo y persona. Aprendo todos los días con los empleados, compañeros y con todo lo que vivimos aquí. Para mí, la mentalidad de campeón no es solo levantar trofeos”.

ÍDOLO ALVIVERDE! 💚



Atleta que mais levantou taças com a camisa do Verdão (13) e 3º com mais jogos neste século (410), Gustavo Gómez foi homenageado na Sala de Troféus do Palmeiras. Obrigado por tudo e que venham muito mais conquistas, 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂́𝒏! 🫡🇵🇾 pic.twitter.com/XhT7BABBGa — SE Palmeiras (@Palmeiras) May 21, 2026

La verdadera filosofía de un multicampeón

Lejos de conformarse con las glorias pasadas, el capitán de la Selección Paraguaya dejó una profunda reflexión sobre lo que realmente significa el éxito dentro de una institución de la exigencia del cuadro de São Paulo, resaltando el valor de la resiliencia y el día a día en el Centro de Entrenamiento. “Campeón es quien se levanta después de las derrotas, quien nunca se rinde y busca mejorar diariamente. El Palmeiras es una institución gigante y ejemplo para muchos clubes del mundo. Cuando pasamos por la puerta del centro de entrenamiento, respiramos trabajo, profesionalismo y dedicación”.

Gustavo Gómez agradeceu a homenagem recebida na Sala de Troféus do Palmeiras e destacou a importância do clube em sua vida:



❝Só tenho a agradecer ao Palmeiras por tudo o que fez por mim e pela minha família. Desde que cheguei aqui, o clube me ajudou não só como atleta, mas… pic.twitter.com/PBZBWn4ZEk — Twit Palmeiras (@twitpalmeiras) May 21, 2026

El futuro del mariscal: “Todavía tengo mucha leña para quemar”

Para cerrar su discurso, Gómez repartió agradecimientos hacia los líderes del proyecto deportivo del Verdão y lanzó una fuerte advertencia que ilusiona a toda la torcida verde: su hambre de gloria sigue intacta y apunta a seguir agrandando las vitrinas de la institución. “Creo que eso hace que el club esté siempre luchando por títulos. Quiero agradecer a la presidenta Leila Pereira, al profesor Abel Ferreira y a todos los que me ayudaron en estos años. Todavía tengo mucha leña para quemar y, si Dios quiere, vamos a conquistar más títulos y seguir escribiendo nuestra historia en este club gigante. Gracias”.