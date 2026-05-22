Arbeloa: “¿Elecciones? Ya saben donde está el listón”

“Me parece fenomenal que haya elecciones y que quieran presentar su candidatura. Ya saben donde está puesto el listón. Si son capaces de superarlos, les estaremos esperando y viendo qué pueden aportar”, dijo en rueda de prensa.

Un proceso de presentación de candidaturas que finaliza este sábado 23 de mayo y que apunta a cerrarse con dos postulantes: Florentino Pérez y Enrique Riquelme, quien el jueves comunicó oficialmente a la Junta Electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones.

Proceso que continuará tras concluir la presente temporada, con el último partido este sábado en el Santiago Bernabéu ante el Athletic Club (21:00 horas CEST, -2 GMT).

Encuentro en el que Arbeloa, para el que será su último partido como entrenador del Real Madrid, espera darle una alegría a su afición.

“Un gran partido. Despedirnos de la afición dándoles, ojalá, una victoria, un gran esfuerzo. El último partido de temporada en casa es especial y diferente. Mañana lo será, Queremos hacerles disfrutar”, señaló.