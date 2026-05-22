Fútbol Internacional
22 de mayo de 2026 a la - 06:15

Arbeloa: “¿Elecciones? Ya saben donde está el listón”

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Madrid, 22 may (EFE).- Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, catalogó como “fenomenal” que haya elecciones a la presidencia del club a la vez que defendió la labor del actual presidente, Florentino Pérez, al asegurar que quien se presente ya sabe “dónde está puesto el listón”.

Por EFE

“Me parece fenomenal que haya elecciones y que quieran presentar su candidatura. Ya saben donde está puesto el listón. Si son capaces de superarlos, les estaremos esperando y viendo qué pueden aportar”, dijo en rueda de prensa.

Un proceso de presentación de candidaturas que finaliza este sábado 23 de mayo y que apunta a cerrarse con dos postulantes: Florentino Pérez y Enrique Riquelme, quien el jueves comunicó oficialmente a la Junta Electoral del Real Madrid su intención de presentarse a las elecciones.

Proceso que continuará tras concluir la presente temporada, con el último partido este sábado en el Santiago Bernabéu ante el Athletic Club (21:00 horas CEST, -2 GMT).

Encuentro en el que Arbeloa, para el que será su último partido como entrenador del Real Madrid, espera darle una alegría a su afición.

“Un gran partido. Despedirnos de la afición dándoles, ojalá, una victoria, un gran esfuerzo. El último partido de temporada en casa es especial y diferente. Mañana lo será, Queremos hacerles disfrutar”, señaló.