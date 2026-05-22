Arbeloa pone a Carvajal como "símbolo de lo que tiene que ser un jugador del Real Madrid”

“Carvajal es un símbolo de lo que tiene que ser un jugador del Real Madrid. Puso la primera piedra de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Es un jugador especial, único, y un orgullo para todos los madridistas. Mañana le podremos brindar un homenaje y una ovación como él merece”, dijo en rueda de prensa.

“Le pondría entre los mejores laterales que ha habido. Una de las mejores características es que ha sido capaz de ser muy importante ofensiva y defensivamente. Los laterales tienen una gran dificultad, tienen que tener equilibrio. Y Dani -Carvajal- ha sido capaz de ser muy dominante en los dos aspectos, además de tener una gran capacidad competitiva”, continuó.

Un Carvajal que se despedirá como titular del Real Madrid en un partido del sábado ante el Athletic Club (21.00 horas CEST, -2 GMT) en el que, salvo sorpresa, no estará el brsileño Vinícius Junior, ausente desde el jueves de la dinámica del club.

“Tiene permiso del club por un asunto personal y no sabemos aún si podrá estar mañana”, declaró el técnico.

Además, Arbeloa contestó a las palabras del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, quien aseguró que el Real Madrid “ha encendido el ventilador de las miserias” y que “no” lo van a “permitir”.

“Le doy muy poca importancia a las palabras de Laporta. Hemos sido siempre muy claros con todo lo que hemos hablado. Se referirá al ‘Caso Negreira’. Seguimos esperando una resolución a un caso tan grave que ha manchado tantos años al fútbol español. Árbitros relacionados con ese caso siguen arbitrando. Seguimos viendo a jugadores del Madrid ensangrentados y no es penalti y la recompensa es pitar una final de la Copa del Rey. No es algo normal y tenemos que seguir denunciandolas”, apuntó.