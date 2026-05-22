Atlético Nacional espera sellar en casa su paso a la final ante el alicaído Tolima

Los verdolagas, dirigidos por Diego Arias, ganaron por 0-1 el partido de ida en Ibagué y apuntan a mantener o aumentar la ventaja para clasificar a la final ante su público.

Sin embargo, medios locales afirman que tendrán que lidiar no solo con la baja del lateral argentino Milton Casco, que se perdió la ida por lesión y no estará el resto de la temporada, sino también con la del central Simón García por enfermedad.

En reemplazo de ambos se prevé que aparezcan el lateral Samuel Velásquez y el central César Haydar, quienes se sumarán a otras figuras del equipo como el portero David Ospina, el mejor jugador de la ida; los centrocampistas Jorman Campuzano y Matheus Uribe; el creativo Juan Manuel Rengifo, y el goleador Alfredo Morelos.

Tolima, por su parte, viene golpeado porque no sólo perdió el juego de ida con Atlético Nacional sino que fue goleado 3-0 por el Coquimbo Unido, lo que dejó en vilo su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

El entrenador del club de Ibagué, Lucas González, tendrá que buscar opciones para sacar del mal momento a su equipo y para ello contará con sus mejores jugadores, como el portero brasileño Neto Volpi, el creativo Juan Pablo 'Tatay' Torres y el centrocampista Sebastián Guzmán.

Por otra parte, el Junior, que esta semana dio descanso a sus titulares en el triunfo por 3-2 sobre Sporting Cristal en la Copa Libertadores, buscará llegar a la final para revalidar el título que consiguió el año pasado, por lo que tendrá que imponerse al Independiente Santa Fe con el que igualaron 1-1 en la ida en Bogotá.

Los barranquilleros, dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, recuperarán para este encuentro al central uruguayo Lucas Monzón, al defensor Jean Carlos Pestaña y al centrocampista Jesús Rivas, quienes se perdieron la ida por suspensión.

Santa Fe, entre tanto, viene motivado tras vencer por 2-1 al Platense en la Libertadores y espera sorprender al Junior en Barranquilla con el liderazgo en cancha del goleador Hugo Rodallega, que suma ocho tantos en los últimos seis partidos que disputó.

23.05: Atlético Nacional-Deportes Tolima.