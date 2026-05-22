El Barça contra el emporio Kang

Y es que Kang, de origen surcoreano, con un patrimonio personal que supera los 1.200 millones de dólares (1.034,3 millones de euros) y la número 28 en la lista Forbes de mujeres más ricas en Estados Unidos, es la primera gran magnate del fútbol femenino mundial.

Es propietaria del Washington Spirit de la Liga Estadounidense (NWSL), del London City Lionesses inglés y también del Olympique de Lyon, el equipo más laureado de la historia del fútbol europeo femenino con ocho títulos.

Nacida en 1959, licenciada en Economía por la Universidad de Chicago y con un máster en gestión pública y privada en Yale, su fortuna personal se fundamentó cuando en 2024 vendió su empresa de tecnología sanitaria (Cognosante) a Accenture por más de mil millones de euros.

Con eso creó Kynisca Sport, el primer grupo internacional de fútbol femenino. Pero es que, desde hace un año, también es presidenta del Olympique de Lyon masculino, con lo que se convirtió en la primera mujer en dirigir a un club de fútbol de hombres en Francia.

Desde un primer momento, Kang se fijó en el talento emergente barcelonista como modelo de éxito y aprovechó de pleno la caída financiera de las azulgranas para captar todo lo que el Barça no podía retener.

Cuando se hizo con el control del Washington Spirit, llamó en 2024 a Jonatan Giráldez, entrenador del Barça, para liderar su proyecto desde el banquillo en la capital estadounidense.

Pensó que era la mejor opción para liderar a su equipo. En verano de hace dos años, Kang volvió a mirar hacia España y entonces captó para su causa a Markel Zubizarreta, director de fútbol de la Federación Española de Fútbol y que hasta poco antes había sido el director deportivo del Barça femenino. Zubizarreta se convirtió de esta manera en el principal responsable de Kynisca Sport.

La joven promesa María Pérez, que contaba con pocos minutos en el primer equipo, fue su primer fichaje de una jugadora del Barça. Fue en 2024 y recaló en las filas del London City. En el verano siguiente, la barcelonista Ingrid Engen firmó por el conjunto lionés, mientras que las también azulgranas Jana Fernández y Lucía Corrales ficharon por su equipo londinense.

Y la cuenta parece no tener fin. Sin estar confirmado oficialmente, diferentes medios hablan de la próxima llegada de María León, la central del Barça, al London City para el próximo año. También fue vista en las gradas del Hayes Lane Stadium a finales de enero pasado Alexia Putellas para presenciar el partido ante el London City y el Manchester City. ‘La Reina’, dos veces Balón de Oro, acaba contrato con el Barça. Sería el espaldarazo definitivo para el método Kang.