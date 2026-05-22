El Barcelona persigue su cuarta 'Champions' en la final del morbo ante el rey de Europa

El actual técnico del conjunto francés dirigió al conjunto azulgrana entre 2021 y 2024 y conquistó dos 'Champions' y dos tripletes nacionales antes de su marcha al Washington Spirit, donde permaneció una temporada.

Posteriormente, recaló en el Olympique de Lyon, equipo integrado en el mismo grupo empresarial propiedad de la estadounidense Michele Kang, que también controla el London City Lionesses. Esta estructura facilitó la llegada del gallego al banquillo francés este verano, con la misión de recuperar un trono continental que se le resiste desde 2022.

En el cuadro francés también hay otros vínculos con el pasado reciente del Barcelona. La noruega Ingrid Engen, que puso fin el pasado verano a su etapa de cuatro temporadas en el club azulgrana, forma parte de la plantilla, mientras que Markel Zubizarreta, exdirector deportivo del Barcelona, ocupa ahora el cargo de director deportivo del 'holding' de Kang.

En el bando azulgrana, la etapa posterior a Giráldez quedó en manos de Pere Romeu, integrante de su antiguo cuerpo técnico, que afronta su segunda final consecutiva con el objetivo de conquistar un cuarto título europeo que igualaría al club catalán con el Eintracht Fráncfort en el segundo escalón histórico del palmarés.

El de este sábado es, hoy por hoy, el mejor partido de Europa. El Barcelona llega a la final invicto, con sólo dos empates en todo el recorrido -ante el Chelsea (1-1) en la fase liga y frente al Bayern de Múnich (1-1) en la ida de semifinales- y ocho victorias que refuerzan sus opciones.

Un trayecto impecable para un equipo que, desde 2019 -con la única excepción de 2020-, no ha dejado de competir por el trono continental. Es su sexta final consecutiva y la séptima en ocho años, con la espina de la derrota en Lisboa el año pasado ante el Arsenal (1-0) aún presente.

El Olympique de Lyon, por su parte, finalizó la fase liga en segunda posición, igualado a puntos con el Barcelona pero relegado por diferencia de goles. El conjunto francés ha alcanzado la final tras dos remontadas de peso en las eliminatorias: ante el Wolfsburgo en cuartos y frente al vigente campeón, el Arsenal, en semifinales.

Todo un clásico del fútbol europeo que se repetirá por cuarta vez en la lucha por el título. En Budapest 2019 y Turín 2022, fue el conjunto francés quien se llevó el título, mientras que en Bilbao 2024 el Barcelona logró una victoria que quedó marcada por la movilización de más de 40.000 aficionados azulgranas que inundaron la ciudad vasca.

Con el equilibrio histórico en juego, el Barcelona recupera a dos jugadoras clave para la final. Tanto la delantera noruega Caroline Graham como la central Irene Paredes, ambas ausentes en la final de la Copa de la Reina, estarán disponibles para Pere Romeu este sábado.

Graham, lesionada en el aductor derecho durante la vuelta de semifinales, ha completado ya varios entrenamientos con normalidad, mientras que Paredes también ha dejado atrás sus problemas físicos. La única baja confirmada en el conjunto azulgrana es la de Laia Aleixandri, fuera desde febrero por una grave lesión de rodilla.

En el bando francés, la ausencia más notable será la de la delantera Kadidiatou Diani, quien sufrió una lesión en el ligamento lateral externo de la rodilla en la vuelta de semifinales y ha tenido que pasar por el quirófano.

Barcelona: Coll; Batlle, Paredes, León, Brugts; López, Guijarro, Putellas; Graham, Pajor y Pina.

OL Lyoness: Endler; Lawrence, Renard, Engen, Bacha; Dumornay, Heaps, Yohannes; Katoto, Hegerberg y Brand.