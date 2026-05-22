El Mallorca de Demichelis confía en el milagro de la permanencia ante el descendido Oviedo

Los isleños se complicaron la vida la semana pasada con dos derrotas muy dolorosas por la forma en la que se registraron ante Getafe (3-1) y Levante (2-0), lo que les obliga a ganar y depender de que el Girona gane al Elche, el Getafe a Osasuna y que el Levante puntúe en La Cartuja ante el Betis.

La sensación que transmitió su técnico, el argentino Martín Demichelis, en las horas previas fue de optimismo, apelando a la profesionalidad de la plantilla para cumplir "su deber" de acabar con 42 puntos la temporada y, a partir de ahí, esperar el milagro de los resultados.

Una obligación que tiene el Mallorca ante el colista es mejorar su imagen después de haber fallado en las últimas citas, donde un solo punto le habría bastado para depender de sí mismo en esta jornada, en la que todo el mundo estará pendiente de lo que pase en los campos con equipos implicados en la pelea.

El cuadro balear contará con las conocidas bajas de Marash Kumbulla, Mateo Joseph y la duda de Antonio Raíllo por lesión, mientras que Johan Mojica no estará disponible por la autoexpulsión del pasado domingo contra el Levante.

Otro de los aspectos más interesantes del partido, aunque con lo que se juegan los mallorquinistas parece un asunto menor, es que Muriqi tendrá una última oportunidad para pelear por un 'pichichi', del que le separan los dos goles con los que le supera el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé.

El Mallorca tendrá enfrente al Oviedo, colista y descendido desde hace ya tres jornadas, que pondrá punto final a una temporada desastrosa, después del adiós confirmado por Guillermo Almada. El técnico uruguayo anunció este jueves que no seguirá en el club y cierra su etapa con 4 victorias, 7 empates y 10 derrotas en 21 partidos.

Aunque el equipo carbayón mejoró su faceta competitiva de la mano del preparador uruguayo, la realidad es que nunca pudo acortar la distancia con la permanencia y llegar a las últimas jornadas con opciones reales de salvación.

Para el encuentro en Mallorca, el máximo goleador del equipo Fede Viñas (9 goles) está sancionado y los centrocampistas Leander Dendoncker y Ovie Ejaria siguen de baja por lesión. Muy probablemente ya no volverán a vestir la camiseta del Real Oviedo tras haber sido dos de los fichajes del pasado verano.

Todo indica que Almada volverá a apostar por el portero rumano Moldovan, que debutó la jornada pasada en Liga, y a partir de ahí son varios los cambios que se pueden producir respecto al último encuentro, con la opción de que Santi Cazorla, cuya continuidad o retirada a final de curso todavía es una incógnita, repita como titular.

Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, Mascarell, Orejuela; Darder, Morlanes, Samu Costa, Pablo Torre; Luvumbo, Muriqi.

Oviedo: Moldovan; Nacho Vidal, Bailly, Costas, Rahim; Colombatto, Sibo; Ilyas Chaira, Cazorla, Thiago Fernández; Thiago Borbas.

Árbitro: José María Sánchez