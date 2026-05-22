El neerlandés Luuk de Jong deja el Oporto tras una temporada

De Jong, de 35 años, fue presentado por sorpresa al inicio de la campaña y se despidió tras una temporada plagado de lesiones.

El internacional neerlandés disputó en total siete partidos en todas las competiciones con los blanquiazules, en los que anotó un gol, en la victoria en el clásico de la cuarta jornada contra el entonces campeón Sporting (1-2), lo que permitió al Oporto ascender al liderato, del que nunca más se bajó.

En una entrevista de despedida compartida por el Oporto, Luuk de Jong destacó el "gran impacto" que esa diana acabaría teniendo en lo que fue personalmente "un año difícil" por las lesiones.

"Desafortunadamente, no pude demostrar lo suficiente. He recibido muchos mensajes y la gente con la que hablo en la calle me dice cuánto apreciaron mi paso por aquí. Eso me emocionó. Fue un año difícil por mi lesión, claro, pero recibir tanto cariño de la gente es realmente especial", dijo.

Unos días después del clásico, De Jong se lesionó la rodilla izquierda durante un partido de entrenamiento y no regresó hasta dos meses después, pero nada más volver sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda que supuso el final de su temporada.

El Oporto es el destino más reciente en la carrera de Luuk de Jong, quien pasó por clubes como el PSV, el Barça o el Sevilla, donde fue el héroe de la conquista de la Liga Europa 2019/2020, con un doblete en la final.