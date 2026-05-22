Flamengo y Palmeiras se miden en duelo de líderes y favoritos en el Maracaná

Un triunfo del Palmeiras, que lidera la clasificación con 35 puntos, puede ayudar al club del entrenador portugués Abel Ferreira a aumentar desde cuatro hasta siete puntos la ventaja que lo separa del Flamengo, segundo con 31 unidades y su principal amenaza.

Por el contrario, una victoria del conjunto carioca en casa dejaría al club del también entrenador portugués Leonardo Jardim a sólo un punto de distancia del líder.

Pero el club de Río de Janeiro, campeón brasileño del año pasado, tiene un partido menos que el Palmeiras, por lo que aún puede sumar otros tres puntos y arrebatarle el liderato al conjunto paulista.

Flamengo jugará con la tranquilidad de haber garantizado su cupo, como líder indiscutible del Grupo A, en octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que podrá alinear a sus suplentes en el partido del martes, cuando recibirá al Cusco peruano en la sexta y última jornada de la fase de grupos.

El vigente campeón de la Libertadores lidera su llave con 13 puntos, tras cuatro victorias y un empate que lo mantienen invicto, por lo que está fuera del alcance del segundo en la clasificación, el Independiente Medellín colombiano (7 puntos).

Palmeiras, en cambio, aún no tiene la clasificación garantizada a octavos de final de la Libertadores y tendrá que reservar titulares para el partido del próximo jueves, cuando recibirá al Junior colombiano con la obligación de vencer.

Tras la derrota por 0-1 que sufrió el miércoles en casa ante el Cerro Porteño, Palmeiras quedó en segundo lugar de la clasificación del Grupo F, con 8 puntos, a dos unidades del conjunto paraguayo, y, dependiendo de los resultados del jueves, puede quedarse fuera de octavos de la Libertadores.

El del sábado será el primer partido entre las dos potencias brasileñas este año, tras tres disputados en 2025, todos vencidos por el Flamengo. Palmeiras, además, no sabe lo que es ganarle a su rival en el Maracaná desde 2016.

Al conjunto carioca tan sólo le preocupa el elevado número de bajas. Además del uruguayo Giorgian de Arrascaeta, que se recupera de una cirugía en la clavícula, y del delantero Everton 'Cebolinha', diagnosticado con un edema en la cadera, el zaguero Danilo tiene que cumplir una fecha de suspensión por su expulsión en el partido del pasado domingo.

Jardim tampoco sabe si podrá contar con el volante chileno Erick Pulgar ni con el delantero ecuatoriano Gonzalo Plata, que siguen bajo cuidados médicos.

Palmeiras también tiene numerosos titulares en la enfermería, incluyendo al goleador Vitor Roque, al extremo paraguayo Ramón Sosa y al defensor uruguayo Joaquín Piquerez.

- Partidos de la decimoséptima jornada:

. Sábado: São Paulo-Botafogo, Vitória-Internacional, Mirassol-Fluminense, Grêmio-Santos y Flamengo-Palmeiras.

. Domingo: Cruzeiro-Chapecoense, Remo-Athletico Paranaense, Corinthians-Atlético Mineiro y Vasco da Gama-Bragantino.