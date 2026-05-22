Hidalgo, Deportivo: "Tenemos que tener mucha pasión, pero lo más importante es la cabeza"

“Tenemos que tener mucha pasión, mucha ilusión, pero lo más importante es la cabeza. Saber qué partido queremos jugar, cómo queremos jugarlo, pasar juntos los momentos de sufrimiento. Sabemos lo que nos jugamos contra un rival que nos lo pondrá muy complicado. Hay que gestionar los momentos, pero la pasión y la ilusión debe existir”, expuso en rueda de prensa.

Apuntó que en el día a día palpan la “tremenda ilusión” que se vive en la ciudad, pero incidió en la importancia de tener “la máxima tranquilidad posible” porque el Valladolid ha mejorado “mucho” desde la llegada de Fran Escribá a su banquillo y no se los pondrá fácil.

“Tenemos el privilegio de poder luchar por algo increíble, que al principio de temporada nos marcábamos como un posible objetivo. Es el privilegio de la tensión y la presión, entonces hay que disfrutarlo. Pero con esa dosis de tener cabeza y saber qué tenemos que hacer en esos momentos”, subrayó.

Al ser cuestionado por los precedentes en Zorrilla, donde el Dépor solo consiguió 7 victorias en sus 49 visitas, el técnico blanquiazul dijo que “eso es pasado” y su equipo debe “centrarse mucho” en el duelo de este domingo.

“Hay que saber el tipo de partido que nos interesa jugar, ante un rival que nos pondrá las cosas muy complicadas. Hay que saber que es un partido que dura 90 minutos, que tendremos que sufrir mucho para sacar otra victoria”, avisó.

Agradeció el “brutal” apoyo de los aficionados deportivistas durante todo el curso, y dijo estar seguro de que los que acudan a Zorrilla serán capaces de “sostener” a su equipo “en los momentos de dificultad”.

Finalmente, confirmó que toda la plantilla está disponible salvo el lesionado de larga duración David Mella, y avanzó que los jugadores del filial Samu, Noé Carrillo y Bil Nsongo viajarán con el primer equipo.