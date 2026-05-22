Laporta acusa al Madrid de tapar que llevan "dos años sin ganar nada" con el caso Negreira

"Esta clarísimo que es una estrategia para desviar la atención. Llevan dos años sin ganar nada, han invertido muchísimo y siguen sin ganar nada. Y nosotros llevamos dos años seguidos ganando", afirmó Laporta desde el Club de Golf Barcelona antes de la celebración de la Koeman Cup, un torneo benéfico organizado por el exjugador y exentrenador del conjunto azulgrana Ronald Koeman.

El presidente electo del Barça calificó de "esperpéntica" la rueda de prensa que Florentino Pérez dio hace diez días: "Todo lo que dijo respecto al caso Negreira son falsedades. No hay caso, pero ellos intentan mantener este tema vivo argumentado cosas que no son ciertas. Si no, no tendría sentido su televisión y todas las barbaridades que llegan a decir".

Al respecto, Laporta apuntó que Pérez decidió en aquella rueda de prensa "encender el ventilador de las miserias y apuntar al Barça", y aunque "no ofende quien quiere sino quien puede", el club catalán está estudiando sus manifestaciones "para ser respondidas en el foro que corresponda".

"Cuando ellos tienen barcelonitis ya nos va bien", aseguró el dirigente de le entidad azulgrana, quien confirmó que las relaciones con el Real Madrid "están rotas desde el momento en que ellos comparecen en el 'caso Negreira' y actúan de una manera impropia".

Sobre la posibilidad de acometer algún gran fichaje en el mercado estival, Joan Laporta apuntó que volver a estar en la norma 1:1 del 'fair-play' financiero es positivo, pero eso "no significa" que el club vaya a "hacer locuras o tirar la casa por la ventana".

En este sentido, dejó toda la planificación en manos del director deportivo, Anderson Luis de Souza 'Deco', que trabaja para "reforzar las posiciones concretas" que el técnico, Hansi Flick, le ha transmitido que deben reforzarse para la próxima temporada.

Así, preguntado por delanteros como Erling Haaland (Manchester City) o Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Laporta respondió que el Barcelona "puede optar a todos los grandes jugadores", pero que es el club "el que pone las condiciones" para que vengan. "Tenemos un equipo potente y no se trata de hacer fichajes de cara a la galería", concluyó.