Marcelino: "Se acaba una etapa en la que hemos sido muy felices"

El técnico asturiano acabará así su segunda etapa con la que ha sumado siete temporadas en total al frente del equipo y al respecto señaló que este periplo "es muy importante para mí a nivel personal y profesional. He aprendido mucho, he hecho amigos y hemos logrado objetivos importantes. Me voy con una temporada histórica para el club".

"No puedo pedir nada más. Muestro esa satisfacción y agradecimiento. Ayer estuve por Vila-real y siento el cariño de la gente, de la afición. También de mis compañeros. Tengo agradecimiento para toda la gente del club y por supuesto para todos los jugadores. Sin ellos, nada habría sido así", subrayó.

Preguntado por cómo afronta este último partido, en el que se jugará con el Atlético acabar terceros, comentó que profesionalmente será un partido más, aunque admitió que emocionalmente será muy distinto.

"En el plano emocional, sabiendo que es el último, me encuentro un cúmulo de sensaciones. Por un lado, siento alivio y lo siento así porque no ha sido fácil manejar esta situación en la que debíamos conseguir un objetivo y ya sabíamos internamente el futuro del entrenador. Por otro lado, tengo nostalgia porque se nos acaba una etapa en la que hemos sido muy felices a nivel personal y profesional", manifestó.

"En el banquillo, nada especial. Es un partido más y lo afrontaré como tal. Estaré centrado en el encuentro. No será diferente. Antes, pues sí. Será diferente y después también. Será una despedida. Supongo que una demostración de afecto y cariño de parte de la afición a la que siempre estaré muy agradecido y luego pues se acabó. Todo empieza y todo acaba. Es el mundo de los entrenadores. Llevo 20 años y es así. Me toca salir en un sitio donde he estado muchos años y he sido feliz. Pero es el mundo que hemos elegido", prosiguió.

Marcelino apuntó que de esta segunda etapa en el club "me quedo con el trayecto, con el recuerdo del inicio tan difícil. Fue más difícil cuando estábamos que cuando decidimos venir. La gran reacción del equipo, cómo reestructuramos el equipo para alcanzar el objetivo de la Champions gracias al trabajo de todo el mundo y al rendimiento de los jugadores. Y cómo hemos respondido este año en liga. Lo que más me ha decepcionado es la Champions de esta temporada".

Este encuentro también supondrá el adiós de dos jugadores importantes en la historia del club como son Dani Parejo y Alfonso Pedraza, para los que el técnico tuvo palabras de reconocimiento y agradecimiento.

"Alfonso llegó muy jovencito. Lo hicimos debutar en la etapa anterior. En aquel momento, nos pareció un futbolista con futuro y prometedor y que podía dar grandes alegrías al club. Su esfuerzo y capacidad lo han demostrado. Acababa contrato y ha decidido sumar una nueva experiencia. Le damos las gracias. Es un chico que lo pasó muy mal por la lesión de tobillo. Participó menos de lo que nos habría gustado por culpa de la lesión. Le damos las gracias", indicó.

"Con Dani hemos vivido grandes momentos. Nos ha dado siempre apoyo a este cuerpo técnico. A nivel profesional, es un gran futbolista. Todos lo sabemos. Qué hará con su futuro dependerá de él. Puede seguir jugando porque es un extraordinario jugador. Pero deberá valorar si quiere seguir jugando o no. Poniendo todo en la balanza. Le agradecemos su trabajo y le deseamos suerte", apunto.

Sobre su futuro, Marcelino aseguró que "no tengo compromiso con ningún club en estos momentos. No sé qué va a suceder. Mi situación personal y profesional me da la posibilidad de intentar no precipitarme y tomar la mejor decisión para mi cuerpo técnico y nuestras familias. Estoy teniendo ofertas, pero no tan satisfactorias como deseo. Esperaremos aquella que responda a nuestras expectativas y nos llene de ilusión".