Ratiu: "Estamos en el mejor momento de la temporada"

Ratiu, de 27 años, es uno de los jugadores más importantes del Rayo Vallecano. El crecimiento que ha tenido desde su llegada en 2023 ha sido exponencial hasta hacerse este curso dueño absoluto del lateral derecho del equipo con 48 partidos disputados y 3.774 minutos de juego.

"Estamos con muchas ganas y preparados para la final. Llegamos en el mejor momento de la temporada", comentó el futbolista rumano, que opinó que su rival, el Crystal Palace, al tener "una posición cómoda en la clasificación" de la Liga inglesa se ha podido "dedicar más a Europa".

"No tener esa posición nos ha hecho a nosotros estar más concentrados en la Liga y más atentos a muchas fases del juego. Hemos aprendido el juego y llegamos en buena dinámica a la final", dijo Ratiu, en el 'Día de medios' organizado por el club madrileño con motivo de la final de la Liga Conferencia.

Uno de los artífices del éxito del Rayo es su entrenador, Iñigo Pérez. "Tiene mucha importancia porque es muy bueno en estas cosas. El equipo ha sabido entender su idea desde el principio y entre todos hemos sabido crear esto".