Real Zaragoza se aferra a la vida: Vamos a intentar sacar el partido y luego ver qué pasa

Así se ha pronunciado este viernes en una rueda de prensa en la que se ha aferrado a las pocas posibilidades que tiene el Zaragoza de mantener la categoría, algo que, como ha insistido, "es solo un hilito, pero hay que defenderlo".

Sobre esas pocas posibilidades que mantiene el conjunto aragonés, que debe enfrentarse a dos adversarios en la parte alta de la tabla, Las Palmas y el Málaga, y que depende de los resultados de sus rivales directos para seguir en LaLiga Hypermotion la temporada que viene, ha utilizado el símil de la lotería.

"Sabes que no te va a tocar o que es difícil que te toque, pero tienes esa ilusión. Necesitamos esa ilusión para tener opciones de poder sacar el partido adelante y luego, Dios dirá", ha relatado.

Para Navarro, además, lo que está en la mano del equipo es salir a jugar contra Las Palmas a hacer el mejor partido que pueda e intentar lograr los tres puntos.

Un partido que llega, ha explicado, cuando la sensación de "dolor" y "tristeza" que flota en la entidad blanquilla ha borrado la de "bloqueo" que padecían los jugadores.

Porque, como ha observado esta semana en los entrenamientos, los ejercicios propuestos "han salido mejor" que en otras, como si ese estar "prácticamente perdido" haya hecho "liberarse" a la plantilla.

"A ver si ese soltarnos nos ayuda a dar un mejor rendimiento y estar más cerca de conseguir puntos", ha deseado el técnico del conjunto zaragozano.

En lo personal, ha indicado que está "roto, pero entero", pues "hasta el 31 de mayo que acabe la liga hay que estar de pie" y "defender el escudo".

Y en el plano deportivo, ha informado de que está previsto que este viernes completen el entrenamiento Aleksandar Radovanovic, Martín Aguirregabiria, Keidi Bare y Raúl Guti para observar sus sensaciones.