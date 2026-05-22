Sarabia: “Ante el Girona hay que controlar todos los detalles”

El vasco indicó que el Elche, que necesita puntuar para eludir el descenso sin depender de terceros, está “bien” para afrontar este decisivo compromiso tras la “trascendental” victoria ante el Getafe y valoró que su equipo, además de sumar puntos, está “compitiendo bien” en las últimas jornadas.

“Estamos con muchas ganas y convencimiento para la final de mañana”, añadió el preparador, que abogó por tener “convicción, hambre, calma, frialdad y saber manejar las emociones” para afrontar el encuentro.

El técnico confió en que el arbitraje, en un partido tan decisivo, pase desapercibido y afirmó que, pese a la importancia de seguir en Primera, para el Elche un descenso no sería “catastrófico”.

“Hace cinco meses decíamos que el club vivía uno de sus mejores momentos, tanto en el aspecto deportivo como social y económico. No creo que un descenso pueda cortar ese crecimiento”, explicó.

El vasco, que no podrá seguir el partido desde el banquillo al estar sancionado, reconoció que ha hablado con sus jugadores y cuerpo técnico sobre la forma de gestionar las emociones durante el encuentro y las noticias que lleguen de otros campos.

“Seguramente en el banquillo habrá algún móvil, pero no seis, porque no queremos que eso sea un mercadillo. El mensaje es estar centrados en lo nuestro y que todo lo de alrededor nos distraiga lo menos posible”, indicó el técnico, que asumió que en la jornada 38 y con todo lo que hay en juego “los factores externos pueden influir”.

Sarabia calificó al Girona como un rival “con muchas variantes” y que va a querer “proponer y llevar el juego al campo contrario”.

“Va a ser un partido bonito e interesante en lo táctico”, agregó Sarabia, que dijo que ambos equipos “han sido construidos con la esencia de atacar y buscar la portería contraria”.

Elogió la calidad de Azzedine Ounahi y Cristhian Stuani, jugadores a los que considera determinantes, y deseó “volver a hacer historia” con el Elche con una permanencia que comparó, por dificultad e importancia, con un ascenso.

El técnico no quiso responder a la pregunta de si se cambiaría por la situación del Girona, que juega como local, pero está obligado a ganar, y lamentó que LaLiga no haya permitido que los aficionados ilicitanos puedan ver en una pantalla gigante el partido.

“Otra cosa sería permitirlo todos los días, pero en una ocasión tan concreta… El fútbol es del pueblo y de las aficiones. Me cuesta entender que en un día tan concreto no se pueda juntar la gente”, razonó.

Sarabia, por último, se emocionó al valorar lo que para él significaría salvar al equipo, ya que indicó que siente una “gran conexión” con el club y la ciudad.

“Quique Setién me enseñó que a los sitios a los que vas hay que valorarlos y ayudarles a crecer y a no pensar solo en mí. Aquí solo puedo estar agradecido”, dijo al borde de las lágrimas el vasco.