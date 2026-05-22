Simeone, con ocho bajas de nuevo para el cierre de Liga del Atlético, ante el Villarreal

La única diferencia respecto al último triunfo del Girona es la vuelta de Marcos Llorente, sancionado entonces, y la suspensión de un partido por ciclo de cinco amarillas de Le Normand.

En la sesión matutina de este viernes, ninguno de los siete lesionados trabajó con el grupo, todos ellos dentro del proceso de recuperación de sus respectivas lesiones: sendos esguinces de tobillo en el caso de Julián Alvarez, Giménez y Cardoso y sendas lesiones musculares en el de Pablo Barrios, Nico González, Rodrigo Mendoza y Nahuel Molina. Ninguno jugará contra el Villarreal.

En ese encuentro se prevé un once formado por Juan Musso, en la portería; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, en la defensa; Giuliano Simeone, Obed Vargas, Koke Resurrección y Álex Baena, en el medio campo; y Antoine Griezmann y Ademola Lookman, en la delantera.

Es el mismo equipo titular del pasado duelo ante el Girona, con la única excepción del regreso de Llorente por Le Normand, sancionado.