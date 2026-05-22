Un avión de Aerolíneas Argentinas con 'la 10' de Messi llevará a su selección al Mundial

El aparato, presentado este viernes en el hangar 5 del aeropuerto internacional de Ezeiza, es, según la línea aérea, el "avión más argentino del mundo".

La aeronave fue preparada con un diseño conmemorativo especial inspirado en la selección argentina de fútbol y en su capitán, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La cola del avión luce una intervención que incorpora el número 10 y el diseño oficial de la camiseta argentina desarrollado por Adidas.

Según explicó Aerolíneas Argentinas en un comunicado, el diseño es "una representación simbólica del liderazgo y la conducción del equipo dentro del campo de juego, asociado al timón que guía el rumbo de la aeronave".

El diseño también incluye la cinta de capitán aplicada sobre los motores y las tres estrellas que homenajean los títulos mundiales obtenidos por Argentina, el último de ellos en Catar 2022.

"Es un avión puramente argentino, dándole mucha importancia al número 10. Estamos muy orgullosos como empresa de poder haber realizado este trabajo y transportar a la selección argentina para traer la cuarta Copa del Mundo a casa", dijo a EFE Pablo Da Grava, responsable de turno del área de mantenimiento del hangar 5 de Aerolíneas.

El trabajo de diseño en el avión se realizó durante cuatro días en los talleres de Aerolíneas Argentinas.

Durante el mundial, la compañía contará con vuelos especiales hacia Kansas City y Dallas, ciudades de los Estados Unidos donde Argentina disputará los encuentros correspondientes a la fase de grupos del torneo.

Asimismo, la línea aérea reforzará su operación hacia Miami con vuelos diarios desde Buenos Aires, incluyendo frecuencias diurnas y nocturnas.

La compañía anticipó que el 'avión más argentino del mundo' será utilizado luego en las rutas internacionales de la empresa, llevando los colores argentinos y el espíritu mundialista a distintos destinos de América y Europa.