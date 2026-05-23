El emotivo adiós de Dani Carvajal al Bernabéu y su conmovedor discurso de despedida

La noche del sábado en el Santiago Bernabéu no fue una noche más; fue la noche en la que se cerró una de las páginas más gloriosas en la historia del fútbol moderno. Dani Carvajal, el eterno lateral derecho y primer capitán del Real Madrid, se vistió de corto por última vez ante su gente.

El canterano abandonó el césped en el minuto 82 bajo una ensordecedora ovación que unió a madridistas y rivales por igual. Al finalizar el encuentro, tras cruzar un emotivo pasillo de honor donde todos sus compañeros lucieron la icónica camiseta con el dorsal “2”, el lateral tomó el micrófono en el centro del campo para regalar un discurso cargado de sentimiento, lágrimas y recuerdos imborrables junto a sus dos hijos.

El agradecimiento a Florentino Pérez: Un gesto que lo marcó para siempre

Con la emoción a flor de piel, Carvajal inició sus palabras rindiendo homenaje al presidente del club, destacando un enorme gesto humano que Florentino Pérez tuvo con él en el peor momento de su carrera profesional:

“No es un momento fácil para mí. Estoy muy emocionado por esta gran despedida. Quiero dar las gracias a nuestro presidente, don Florentino. Él fue el que me trajo de vuelta desde Alemania. He crecido con él, hemos ganado muchísimas ‘Champions’ juntos pero si me tengo que quedar con algo es que 24 horas después de una grave lesión de rodilla me amplió el contrato. Gracias de todo corazón”.

La unión del vestuario y la promesa de volver a ganar

El lateral, que cierra un ciclo brutal de 27 títulos en 13 temporadas en el primer equipo —entrando al selecto olimpo de las 6 Champions junto a Gento, Modric, Nacho y Kroos—, aprovechó para dejar un mensaje de aliento y un recordatorio de lo que exige la mística de Chamartín:

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“Quiero dar las gracias a todos mis compañeros. Los actuales y los del pasado. No hemos tenido dos temporadas fáciles, pero estoy seguro de que volveremos a ganar. Esto es el Real Madrid y hay que levantarse, como dice nuestra historia”.

El tributo a su familia: El motor desde el barro de la cantera

Antes de convertirse en una leyenda absoluta del madridismo, Carvajal fue el niño que puso la primera piedra de Valdebebas. En su noche más especial, no quiso olvidarse de los sacrificios silenciosos de sus seres queridos durante sus diez años en las categorías inferiores:

“Quiero agradecer a mis padres y a mi hermana, por hacer ese esfuerzo tan grande cuando era niño. Por llevarme a entrenar, por ir a los partidos con frío, lluvia y nieve. Habéis puesto todo de vuestra parte para que mi sueño se hiciera realidad. Y también a mi mujer a mis hijos”.

El cierre de la época dorada del Real Madrid

Carvajal miró al pasado con orgullo y dejó claro que su partida marca un punto de inflexión definitivo en la historia reciente de la institución, despidiendo la era más ganadora del siglo XXI:

“No puedo dejar de recordar esta época dorada que hemos vivido. Con mi salida hoy ponemos fin a una era maravillosa, una era de cuatro ‘Champions’ en cinco años, aquella décima, tres ‘Champions’ consecutivas…”.

La batalla contra las lesiones: “Vosotros habéis sido mi motor”

El camino no fue de rosas. El lateral rememoró el calvario que le tocó sufrir tras la durísima lesión de rodilla en 2024, una cruz que arrastró en el tramo final de su etapa de blanco y donde el cariño de la gente fue su principal combustible para no bajar los brazos:

“He vivido dos años muy difíciles, la carga amarga de este deporte. Y vosotros habéis sido mi motor. Habéis hecho que mis días tristes se llenaran de luz y sacase las fuerzas suficientes para que me levantase una y otra vez. Os quiero mucho”.

Un mensaje eterno para el madridismo y su legado

Para cerrar una noche mágica, el capitán caminó la última vuelta de honor al templo blanco, dejando una última reflexión sobre cómo desea ser recordado por las futuras generaciones de aficionados que alguna vez corearon su nombre:

“Y por último. Gracias a todos vosotros -la afición-. Sois maravillosos. Desde el primer día me habéis llevado en volandas. Lo que se vive en este estadio no se puede describir, simplemente hay que sentirlo. Estoy muy orgulloso de ser madridista”.

“Gracias por las remontadas imposibles, por estar aquí en las buenas y en las malas. Hay trayectorias de jugadores que la definen sus éxitos, pero hay otras que la definen por cuándo pueden calar en la gente. Yo solo quiero que el día de mañana, cuando me recordéis, lo hagáis con orgullo y con la sensación de que entregué todo por esta camiseta”.