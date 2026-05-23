Real Madrid cierra el año entre lágrimas, silbidos a Mbappé y elecciones tras 20 años

El Santiago Bernabéu acogió un último partido de Liga en el que el marcador quedó en un completo segundo plano. El Real Madrid venció 4-2 al Athletic Club, pero todas las miradas estuvieron puestas en las emotivas despedidas de Dani Carvajal, David Alaba, el técnico visitante Ernesto Valverde y, de fondo, el estallido de un escenario político inédito en el club tras dos décadas de calma.

Ha sido el punto final a una campaña negra y sin títulos que se llevó por delante el trabajo de dos entrenadores: Xabi Alonso se marchó en enero y Álvaro Arbeloa dejará su lugar para el desembarco de José Mourinho... siempre y cuando Florentino Pérez logre la reelección.

Terremoto político: Hay rival para Florentino Pérez

A pesar de tener el cargo asegurado hasta enero de 2028, Florentino Pérez pateó el tablero el pasado 12 de mayo al convocar elecciones anticipadas. Y el órdago ya tiene respuesta: por primera vez en 20 años, el histórico mandatario tendrá un opositor en las urnas.

A la espera de la ratificación de la junta electoral, Enrique Riquelme (presidente de Cox Energy) cumplió con todos los requisitos para ser candidato. Este sábado, el empresario vivió su primer gran “baño de masas” al ingresar al Bernabéu por la puerta 65, vestido con la camiseta y la bufanda del club. El calendario electoral y la fecha de la votación se darán a conocer oficialmente este domingo.

El emotivo adiós de Dani Carvajal, la última leyenda

El vestuario blanco cierra una temporada de constantes incendios internos con la partida del último gran eslabón de la época dorada de las seis Ligas de Campeones en diez años.

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Dani Carvajal disputó su último partido en el Bernabéu y lo hizo con su sello: regaló una asistencia perfecta con un pase largo a la espalda de la defensa para que el canterano Gonzalo García firmara el 1-0 a los 13 minutos.

Tras 23 años en la institución (10 en la cantera y 13 en el primer equipo), el hombre que puso la primera piedra de Valdebebas junto a Di Stéfano se marchó con 27 títulos bajo el brazo (solo superado por Luka Modric). En el minuto 82, Carvajal abandonó el césped entre lágrimas, arropado por una ovación ensordecedora de dos minutos y un pasillo de honor formado por compañeros y rivales. Se va el primer capitán, una tendencia sintomática por sexta temporada consecutiva.

Goles, silbidos a Mbappé y el “Pichichi” asegurado

El trámite del partido fue plácido. Jude Bellingham estiró la ventaja para marcar su noveno gol en una temporada irregular donde nunca encontró su sitio. Aunque Gorka Guruzeta recortó distancias antes del descanso para el Athletic, el ritmo jamás se alteró.

La nota tensa de la noche la volvió a poner Kylian Mbappé. Ante la ausencia de Vinícius Junior por motivos personales, el francés regresó al extremo izquierdo —la posición donde explotó en la élite—, pero volvió a ser el jugador más pitado por el madridismo cada vez que tocó el balón o falló una ocasión.

Sin embargo, el “9” se encargó de acallar los murmullos en el minuto 50 con un disparo desde la frontal que batió a Alex Padilla para el 3-1. Con ese tanto, Mbappé se consagró como el máximo goleador de la Liga por segunda temporada consecutiva, manteniendo un pleno absoluto desde su llegada a España.

Cierre de persiana en Chamartín

Con el partido resuelto, llegó el turno de los homenajes. Además de Carvajal, el austríaco David Alaba tuvo su momento de reconocimiento al ser sustituido en el minuto 69.

Ya en el epílogo y de manera casi anecdótica, Brahim Díaz e Iñaki Williams decoraron el definitivo 4-2 en una noche cargada de nostalgia que también significó la despedida de Ernesto Valverde como director técnico del Athletic Club. El Bernabéu apaga las luces del césped y enciende los motores de las urnas.

Ficha técnica

Real Madrid (4): Courtois; Carvajal (Manu Serrano, minuto 82), Asencio, Alaba (Huijsen, minuto 69), Carreras; Valverde, Bellingham (Ceballos, minuto 74), Thiago Pitarch; Mastantuono (Arda Güler, minuto 74), Gonzalo (Brahim Díaz, minuto 74) y Mbappé.

Athletic Club Bilbao (2): Alex Padilla; Yeray (Gorosabel, minuto 46), Vivian, Aitor Paredes, Adama Boiro; Jaureguizar (Mikel Vesga, minuto 85), Ruiz de Galarreta (Lekue, minuto 60); Unai Gómez (Rego, minuto 60), Robert Navarro, Iñaki Williams; y Guruzeta (Izeta, minuto 74).

Goles: 1-0, minuto 13: Gonzalo; 2-0, minuto 40: Bellingham; 2-1, minuto 46+: Gorka Guruzeta. 3-1, minuto 50: Mbappé. 4-1: Brahim Díaz, minuto 88. 4-2: Iñaki Williams, minuto 91.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó a Thiago Pitarch (minuto 4) y a Jude Bellingham (minuto 20) por parte del Real Madrid.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo octava jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Santiago Bernabéu ante unos 80.000 espectadores. Dani Carvajal y David Alaba disputaron su último partido como jugadores del Real Madrid, mientras que Ernesto Valverde dirigió su último encuentro como técnico del Athletic Club.