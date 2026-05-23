Palmeiras visita a Flamengo en duelo estelar del Brasileirão

El partido entre Flamengo y Palmeiras, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro (a las 21:00), marca el reencuentro entre las dos grandes potencias de la actualidad en el fútbol brasileño y sudamericano, que jugaron la final de la Copa Libertadores del año pasado, ganada 1-0 por el equipo rubronegro.

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Palmeiras y Flamengo están separados por cuatro puntos, pero los cariocas tienen un partido pendiente contra el Mirassol. Si ganan este clásico sabatino por la 17ª fecha, pasarían a depender de sí mismos para alcanzar el liderato.

Mal momento y silbidos

El Palmeiras llega el duelo cargado de dudas. El Verdão tuvo un sólido comienzo de temporada, pero perdió el rumbo en sus últimas presentaciones: encadena tres empates seguidos en la liga brasileña y el miércoles perdió 1-0 en casa contra el Cerro Porteño paraguayo en la Libertadores.

Los paulistas llevaban cinco años invictos como locales en la máxima competición continental. La afición despidió con silbidos al conjunto del entrenador portugués Abel Ferreira, que tenía 17 encuentros sin perder.

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Mermado por bajas de futbolistas claves como Vitor Roque, el paraguayo Ramón Sosa, Joaquín Piquerez y Bruno Fuchs, el Verdão está teniendo serias dificultades para generar juego.

Polémico como es habitual en la sala de prensa, Ferreira apuntó hacia el arbitraje. “Son dos grandes equipos, que han tenido una rivalidad muy grande en la lucha por títulos. Espero que, por encima de todo, sea un buen partido y que el árbitro elegido tenga como mayor característica el coraje”, dijo el técnico antes del clásico.

El Palmeiras reclamó duramente contra los jueces en su última visita al Flamengo en el Maracaná, ganada 3-2 por los cariocas en octubre pasado en plena pelea por el título, que finalmente iría a las vitrinas de trofeos rubronegras.

Reacción

Con una victoria 1-0 conseguida el miércoles contra Estudiantes de La Plata en la Libertadores y la clasificación a los octavos de final del torneo, el Flamengo alivió la presión.

Había sido eliminado en la Copa de Brasil y solo sumó cinco de los últimos nueve puntos que disputó en la liga.

“Queremos ganar, queremos imponer nuestras ideas y nuestra forma de jugar. Jugaremos en casa y queremos los tres puntos contra un rival directo”, dijo su técnico, el portugués Leonardo Jardim.

El Fla recupera tras lesiones al chileno Erick Pulgar, clave en el centro del campo, y al delantero ecuatoriano Gonzalo Plata.

Sigue sin poder contar con el creativo uruguayo Giorgian de Arrascaeta, liberado para hacer rehabilitación con la selección de Uruguay con vistas al Mundial 2026, después de sufrir una fractura en la clavícula derecha.

El Flamengo espera el impulso del Maracaná para extender una larga racha de buenos resultados en casa contra el Palmeiras. Su última derrota como local contra el Verdão data de 2016.

El espectáculo podrá ser observado en todo el mundo a través del canal Flamengo TV en YouTube.

Otros partidos

La 17ª jornada del Brasileirão tendrá también otros duelos de interés, que incluyen el estreno liguero de la tercera etapa de Dorival Júnior como entrenador del Sao Paulo, bautizada en la Copa Libertadores.

El equipo del exseleccionador brasileño recibirá el sábado al Botafogo, después de empatar 1-1 el martes con el club colombiano Millonarios en la cita internacional.

El Fluminense, tercero a cinco puntos del liderato, visita el sábado a un Mirassol en descenso, mientras que el Santos, sin Neymar, hace lo propio ante el Gremio. El domingo, el Corinthians, primer equipo en la zona de descenso, recibe al Atlético Mineiro.