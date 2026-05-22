El Lens rompe una maldición de 28 años y se corona campeón de la Copa de Francia

La Copa de Francia ya no es una obsesión inalcanzable para el Lens. Tuvieron que pasar 28 años de sequía para que el club añadiera el segundo trofeo de este torneo a su palmarés. El Lens hizo valer su condición de favorito en Saint-Denis tras superar por 3-1 a un desafiante Niza, que fue capaz de levantarse de un 2-0 en contra y batallar hasta los minutos finales.

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El favoritismo del Lens no era casualidad: llegaban como flamantes subcampeones de la Ligue 1, solo por detrás del poderoso PSG. Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por Pierre Sage asumió el protagonismo con la prisa y la confianza de quien se sabe superior, aunque el Niza no se la puso nada fácil.

Golpes letales y errores defensivos

El dominio del Lens encontró una dura resistencia en el Niza, un equipo que tiene la mente dividida, ya que en pocos días se jugará la permanencia en la máxima categoría ante el histórico Saint-Étienne.

A pesar de los avisos del Niza, la balanza comenzó a inclinarse a los 25 minutos gracias a las concesiones defensivas del rival. Un balón en largo del arquero pilló descolocada a la zaga del Niza; el carrilero Udol subió por una auténtica autopista izquierda y mandó un centro que Florian Thauvin controló y transformó en un zurdazo cruzado para el 1-0. El goleador desató la locura recorriendo todo el campo con los brazos abiertos.

La ventaja se estiró en el minuto 42 con un certero testarazo de Edouard para el 2-0. Sin embargo, cuando el Lens sentía que tenía la final en el bolsillo, llegó la respuesta del Niza justo antes del descanso. Tras una gran tapada del arquero Robin Risser, el joven Coulibaly, de apenas 17 años, firmó un remate inverosímil tras un córner para poner el 2-1.

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Sufrió en el filo del empate y la pizarra del DT liquidó la final

El descuento envalentonó al Niza y llenó de nerviosismo al Lens. La tensión rozó su punto máximo a la hora de juego, cuando un cabezazo en solitario de Mendy se estrelló en el larguero, salvando al Lens de un empate inminente.

En el momento más crítico del partido, apareció la pizarra del DT. Pierre Sage, elegido el mejor entrenador de la temporada en Francia, reaccionó de inmediato con cambios netamente ofensivos. En lugar de retrasar líneas para proteger la mínima ventaja, refrescó el ataque sacando a Saint-Maximin y Edouard para dar ingreso a Saïd y Sima, mandando el mensaje claro de que el camino era buscar el tercer gol.

La apuesta estratégica le dio la razón al técnico. En el minuto 78, aprovechando otra indecisión en el fondo del Niza, Abdallah Sima apareció de forma oportuna para empujar el balón y firmar el definitivo 3-1. Con el pitazo final, el Lens desató una fiesta contenida por casi tres décadas, coronando un año inmejorable: segundos en la liga, clasificados a la Champions League y campeones de la Copa de Francia.

Ficha técnica:

Lens (3): Risser; Abdulhamid, Antonio, Ganiou, Sarr, Udol; Sangare, Thomasson; Thauvin (Sotoca, minuto 77), Edouard (Sima, minuto 65), Saint-Maximin (Said, minuto 65).

Niza (1): Dupe; Bard (Kevin Carlos, minuto 79), Peprah Oppong, Dante (Louchet, minuto 79), Mendy, Clauss; Coulibaly (Sanson, minuto 67), Boudaoui; Diop (Adbi, minuto 67), Cho; Wahi.

Goles: 1-0, minuto 26: Thauvin. 2-0, minuto 42: Edouard. 2-1, minuto 48+: Coulibaly. 3-1, minuto 78: Sima.

Árbitro: Jerome Brissard. Amonestó con tarjeta amarilla a Abdulhamid (minuto 36), por el Lens.

Incidencias: final de la Copa de Francia, disputada en el estadio de Saint Denis, en París, ante unos 81.000 espectadores. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, asistió al encuentro en el palco de autoridades.