Fútbol Internacional
24 de mayo de 2026 a la - 17:45

¡Belgrano hace historia y conquista su primer título en el fútbol argentino!

Belgrano se consagró campeón y hace historia en el fútbol argentino.
Belgrano se consagró campeón y hace historia en el fútbol argentino.

Belgrano, del paraguayo Alcides Benítez, escribió la página más gloriosa de sus 121 años de historia al consagrarse campeón del torneo Apertura tras derrotar de remontada 3-2 a River Plate en una vibrante final disputada en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Por David Rolón

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski logró el primer título de Primera División en la historia del Pirata cordobés, convirtiéndose además en el 30° campeón distinto de una liga de máxima categoría en el fútbol argentino.

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Los goles del histórico triunfo celeste fueron obra de Leandro Morales y un doblete de Nicolás Fernández, mientras que para el equipo de Eduardo Coudet marcaron Facundo Colidio y Tomás Galván.

Joaquín Freitas (d) de River disputa el balón con Alexis Maldonado de Belgrano este domingo, durante un partido por la final de la Liga Argentina entre River Plate y Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Joaquín Freitas (d) de River disputa el balón con Alexis Maldonado de Belgrano este domingo, durante un partido por la final de la Liga Argentina entre River Plate y Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Con esta conquista, Belgrano aseguró además su clasificación a la Copa Libertadores, desatando una verdadera fiesta en Barrio Alberdi y en toda Córdoba.

El título también tuvo presencia paraguaya, ya que Alcides Benítez integró el banco de suplentes del conjunto campeón.

Si bien no sumó minutos en la final, el paraguayo igualmente se consagró campeón junto al Pirata en una jornada inolvidable para la institución cordobesa.

Resumen de Belgrano, campeón del torneo Apertura del fútbol argentino