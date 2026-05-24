¡Belgrano hace historia y conquista su primer título en el fútbol argentino!

El equipo dirigido por Ricardo Zielinski logró el primer título de Primera División en la historia del Pirata cordobés, convirtiéndose además en el 30° campeón distinto de una liga de máxima categoría en el fútbol argentino.

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Los goles del histórico triunfo celeste fueron obra de Leandro Morales y un doblete de Nicolás Fernández, mientras que para el equipo de Eduardo Coudet marcaron Facundo Colidio y Tomás Galván.

Con esta conquista, Belgrano aseguró además su clasificación a la Copa Libertadores, desatando una verdadera fiesta en Barrio Alberdi y en toda Córdoba.

El título también tuvo presencia paraguaya, ya que Alcides Benítez integró el banco de suplentes del conjunto campeón.

Si bien no sumó minutos en la final, el paraguayo igualmente se consagró campeón junto al Pirata en una jornada inolvidable para la institución cordobesa.

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Resumen de Belgrano, campeón del torneo Apertura del fútbol argentino