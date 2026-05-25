Aficionados del Málaga acuerdan con hinchas del Zaragoza la cesión de sus abonos

La situación dispar de Málaga y Zaragoza, dos equipos con aficiones hermanadas, ha derivado en una iniciativa de un sector de la afición blanquilla que promovió dejar vacío el Ibercaja Estadio en la última jornada de liga y, a petición de una peña malaguista, ceder abonos a quienes deseen acudir.

Se ha dado “una lluvia de ofrecimientos”, sobre todo de gente que está “muy quemada” con la temporada del Zaragoza, cuenta a EFE Miguel Infante, presidente de la Peña Malaguista Benamiel, que impulsó una idea que ha sido “un éxito”.

El pasado lunes, la peña de seguidores del club andaluz difundió por redes una petición a la hinchada del Zaragoza: “Os vamos a pedir un gran favor. Si no quieres ir al último encuentro, te compramos el abono. Si vas a ir, pero nos quieres ayudar a conseguir entradas, también te bonificaremos”.

A seis días del encuentro de la jornada 42 que cierra la temporada regular de Segunda División, con el Zaragoza matemáticamente descendido y el Málaga dependiendo de sí mismo para terminar en posición de disputar las eliminatorias de ascenso a Primera, son cientos de aficionados malagueños los que se desplazarán.

“Vamos a hacer una zona visitante donde podamos ubicarnos juntos”, cuenta Infante, que asegura que han cerrado un bus entero y esperan llenar un segundo. De momento, cientos de aficionados se desplazarán desde la capital malagueña, más los que sigan sumándose desde otros puntos de la geografía española, en vehículos particulares o por tren.

Todos van con entradas oficiales que se compran en la web del Real Zaragoza, que no puede enviar localidades visitantes ya que disputan sus partidos en un estadio modular, pero la compra de abonos zaragocistas está siendo una opción más, aunque ha generado también opiniones contrarias de una y otra parte.

“Hay un listado de más de trescientos abonados del Zaragoza que han dejado su abono a disposición”, informan desde el sector malaguista. La previsión de llenar dos autobuses, sin embargo, parece haberse frenado porque el equipo andaluz ya no tiene opciones de ascenso directo, consumado por Racing y Deportivo.

“Hay mucha gente que se está guardando para el 'play off' ”, reconoce en este sentido José Miguel Gómez, presidente de la Peña Super Basti, que ha decidido no viajar porque “se han echado para atrás unos dieciocho o veinte” aficionados.

Sin embargo, en la citada peña ya están preguntando presupuestos de autobuses para un hipotético viaje por carretera a Almería, Castellón o Burgos, posibles rivales del Málaga en esa fase de ascenso que todavía no está asegurada.