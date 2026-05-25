Borré se declara triste por no ir al Mundial, pero apoyará a Colombia "desde otro lugar"

"Con mucha tristeza de no poder cumplir el sueño de jugar una Copa del Mundo, pero con la tranquilidad de haber dado todo para estar ahí", expresó el ariete de 30 años en Instagram.

Este año, el atacante ha anotado nueve goles con el equipo Colorado de la ciudad de Porto Alegre, de los cuales sólo dos los convirtió en el Brasileirao.

"Hoy apoyaré desde otro lugar, alentando a mis compañeros y a nuestra selección como un colombiano más. Seremos más de 50 millones de corazones latiendo por ustedes", expresó Borré, a quien le ganaron el puesto otros delanteros como Juan Camilo 'Cucho' Hernández, del Real Betis, y Jhon Córdoba, del Krasnodar.

El delantero, que debutó en septiembre de 2019 con la selección colombiana, era habitual en las convocatorias del argentino Néstor Lorenzo y en las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 anotó dos goles, uno en la victoria por 1-0 sobre Venezuela y otro que le dio el triunfo por 0-1 a los cafeteros ante Paraguay en Asunción.

Sin embargo, el experimentado atacante -que ha jugado en River Plate, Atlético de Madrid y Eintracht Frankfurt, entre otros- lleva casi dos años sin anotar con la camiseta tricolor. La última vez que lo hizo fue el 8 de junio de 2024 en la victoria 1-5 sobre Estados Unidos en una amistoso previo a la Copa América.

La selección cafetera hace parte del grupo K con Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo, este último ganador de una de las repescas que se disputaron en marzo.

El primer partido de Colombia será ante los asiáticos el 17 de junio en el estadio Azteca de Ciudad de México y seis días después jugará contra los africanos en Guadalajara.

Los suramericanos cerrarán su participación en la fase de grupos ante los portugueses en Miami el 27 de junio, uno de los partidos más llamativos de la primera ronda del Mundial.