De la Eurocopa 2024 al Mundial 2026, los 10 cambios en la lista de España

- De Álex Remiro a Joan García:

Sensación en esta temporada, campeón de la Liga y la Supercopa de España con el Barcelona, Joan García, fichado por el club azulgrana desde el Espanyol el pasado verano, irrumpe en el Mundial 2026, inicialmente como suplente, pero dentro de los tres elegidos por Luis de la Fuente. Su debut fue el pasado 31 de marzo. Ha sido suficiente para su llamada al torneo. Se cae Álex Remiro, inalterable en las listas desde noviembre de 2023.

Fin de ciclo en la selección para Dani Carvajal, campeón de la Eurocopa 2024, con 51 partidos con la ‘Roja’ y fuera del Mundial 2026, entre las lesiones y su falta de continuidad en el Real Madrid. Y llega Marcos Llorente, presente en el Mundial 2022 con Luis Enrique Martínez, descarte en la Eurocopa 2024 con De la Fuente y relanzado como internacional por sus méritos en este curso en el lateral derecho del Atlético de Madrid. Su retorno al equipo nacional fue en octubre de 2025. Seis partidos después, cuatro jugados, va al Mundial.

Ya retirado Jesús Navas, el último campeón del mundo de 2010 aún vigente en la Eurocopa 2024 en la selección, había un hueco visible en el lateral derecho desde el fin del torneo continental en Alemania. Y la elección fue clara desde casi el primer momento para De la Fuente, que ha contado con Pedro Porro, lateral del Tottenham, salvado a última hora del descenso este curso, desde octubre de 2024 en adelante. Ha disputado 16 encuentros desde entonces, rumbo a su primer Mundial.

- De Nacho Fernández a Pau Cubarsí:

Pau Cubarsí era un fijo en la convocatoria. A sus 19 años, brillante en el Barcelona y la selección, apunta a la titularidad en su primer Mundial. Su salto desde la sub-21 llegó después de la Eurocopa 2024, aunque ya se había estrenado antes con la absoluta. Ha jugado ya once encuentros. Nacho cerró su etapa tras la Eurocopa 2024, ahora en el Al Qadsiah saudí.

Robin Le Normand había sido un fijo para Luis de la Fuente desde su primera incursión en la ‘Roja’ en junio de 2023, hasta la última citación de marzo, en la que ya no entró en los planes del técnico. Ha elevado su nivel en su club en el tramo final de la temporada. No ha sido suficiente. En la convocatoria entra Marc Pubill, su compañero en el Atlético de Madrid y la irrupción más imponente del curso en LaLiga EA Sports. Campeón olímpico en 2024, su primera citación es para ir al Mundial 2026. Tiene 22 años.

No ha entrado Dani Vivian en el centro de la defensa, en el que, por el contrario, se ha ganado un sitio Eric García, por su temporada en el Barcelona. El central azulgrana de 25 años suma 18 partidos como internacional, desde su debut en 2020, con Luis Enrique como seleccionador. Fue al Mundial 2022, pero no disputó ningún minuto. No jugó en la Eurocopa 2024 y sí participó en los Juegos Olímpicos, en los que fue medalla de oro.

- De Fermín López a Pablo Páez, ‘Gavi’:

La fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho de Fermín López, en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports, lo ha dejado fuera del Mundial 2026. Tenía un sitio fijo. Sí irá al torneo Gavi, que no era convocado por De la Fuente desde hace un año. Antes sí fue indiscutible, hasta la grave lesión de rodilla que lo apartó de la Eurocopa 2024. Jugó el Mundial de Catar, con Luis Enrique como seleccionador. Suma 27 encuentros como internacional.

Desde 2025, Ayoze Pérez no ha vuelto a la selección española. No estaba en la prelista ni siquiera para el Mundial. Sí Yeremy Pino, que estará en la cita de Estados Unidos, Canadá y México 2026, como se presuponía por la confianza del técnico en él, presente en las tres últimas convocatorias de De la Fuente más la actual para el torneo de los torneos. Ya fue convocado para el Mundial de Catar 2022. Ha jugado 21 duelos con España, con 4 goles.

- De Álvaro Morata a Borja Iglesias:

Morata tampoco figuró en la prelista. Una ausencia previsible para el excapitán de la selección española, que no había entrado en las convocatorias del técnico desde su última aparición en septiembre de 2025 en el 0-6 ante Turquía. Ahora suplente en el Como, no jugará el Mundial, después de 37 goles en 87 partidos con la selección. En la delantera, a la vez, irrumpe Borja Iglesias, relanzado en el Celta, con 18 goles con el club celeste en este ejercicio y recuperado por el equipo nacional desde el pasado octubre. Ha jugado ya seis encuentros, a la espera de su primer gol, con la absoluta.

- De Joselu Mato a Víctor Muñoz:

Joselu, actualmente en el Al Gharafa catarí, se despidió de la selección en 2024, con 17 choques y seis goles. Víctor Muñoz, el veloz extremo de Osasuna, irrumpió en ella el pasado marzo. Su estreno fue inmejorable: un gol a los nueve minutos de su debut, en el 3-0 ante Serbia. También jugó en el 0-0 contra Egipto. Lo espera el Mundial a sus 22 años.