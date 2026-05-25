Donnarumma y un grupo de jóvenes para los amistosos de Italia en junio

En su nómina de 24 jugadores, el técnico Silvio Baldini, habitual seleccionador la Sub 21, ha recurrido mayoritariamente a promesas y a jóvenes internacionales que empiezan a asentarse en la selección de Italia, como Marco Palestra y Francesco Pio Esposito.

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Baldini sucedió a Gennaro Gattuso, quien dimitió de su cargo de seleccionador tras la derrota de Italia en la final del repechaje europeo el 31 de marzo contra Bosnia (1-1, 4-1 en la tanda de penales), que privó a Italia de su tercer Mundial consecutivo.

Cuatro veces campeona del mundo, La Azzurra jugó por última vez un Mundial en Brasil 2014, donde fue eliminado en la fase de grupos.

Un nuevo seleccionador será anunciado una vez que la Federación italiana tenga un nuevo presidente el 22 de junio.

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Italia visitará a Luxemburgo el 3 de junio y a Grecia en Heraklion cuatro días más tarde.

La lista de convocados

Arqueros: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City) y Lorenzo Palmisani (Frosinone).

Defensores: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari) y Luca Reggiani (Borussia Dortmund).

Mediocampistas: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolo Pisilli (Roma) y Lorenzo Venturino (Roma).

Atacantes: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund) y Luca Koleosho (París FC).