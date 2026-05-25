Flamengo busca el cierre ideal en Libertadores ante un Cusco hundido en la base

En la última jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el conjunto carioca buscará sellar su campaña perfecta frente a un rival que habita en la otra cara de la moneda: colista con una sola unidad y ya sin opciones internacionales.

El primer encuentro entre ambos en Perú acabó con dos goles a favor de los brasileños, de Bruno Henrique y Giorgian de Arrascaeta, y ningún tanto para los locales pero sí algunas quejas por acciones arbitrales, como la anulación del gol de Marlon Ruidías por fuera de juego y la no expulsión de Gonzalo Plata tras cometer falta sobre Lucas Colitto.

Hasta el momento, Flamengo acumula 13 puntos, después de que Conmebol le otorgase las tres unidades del partido contra Independiente Medellín, que acabó suspendido por disturbios; en la tabla del grupo A lo escolta el equipo colombiano recién con siete puntos.

Con este desempeño, el equipo carioca pelea junto a dos argentinos por el liderato de la tabla general: Independiente Rivadavia y Rosario Central, ambos con trece puntos. El debutante Mirassol también podría ser candidato, ya que es líder del grupo G con doce puntos.

El once dirigido por el portugués Leonardo Jardim llega más abatido que de costumbre, tras haber caído el fin de semana en el Maracaná por 0-3 contra el Palmeiras en la Liga brasileña, lo que lo alejó un poco más del liderato y aisló a los de Abel Ferreira en la punta.

Sin embargo, el panorama ideal en el torneo intercontinental abre la puerta a las variantes, algo clave ante el apretado calendario que se avecina.

El entrenador confirmó que el duelo ante los peruanos será el escenario perfecto para cuidar piezas y darle minutos a jugadores menos habituales antes de perder a varias de sus figuras por el Mundial, ya que el equipo carioca es el que más jugadores le provee a la Canarinha, con cuatro convocados: Alex Sandro, Danilo, Léo Pereira y Lucas Paquetá.

El chileno Erick Pulgar y el ecuatoriano Gonzalo Plata recibieron el alta médica, y se perfilan como las grandes novedades en la convocatoria de Jardim para sumar minutos contra Cusco.

Del otro lado, el equipo dirigido por el uruguayo Alejandro Orfila irá tras la épica para cerrar su participación copera con la frente en alto ante uno de los máximos candidatos al título.

Para ello, apelará a desplegar un juego ofensivo para llevarse un gol a partir del mediocampista Colitto, el extremo José Manzaneda y el delantero Juan Tévez, quienes deberán integrar el once titular.

A la misma hora, Estudiantes recibirá a Independiente Medellín para definir el resto de la tabla.