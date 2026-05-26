1-2. O'Higgins vence a Millonarios en Bogotá y se mete al playoff de la Copa Sudamericana

En el estadio El Campín, el equipo de Rancagua se llevó la victoria con anotaciones del atacante Bastián Yáñez y del central argentino Alan Robledo.

Los capitalinos, por su parte, descontaron con un tanto del argentino Rodrigo Contreras.

Con este resultado, Sao Paulo ganó el grupo C con 12 puntos, seguido de O'Higgins con 10, Millonarios con ocho y Boston River con tres.

El conjunto chileno sorprendió en la capital colombiana y logró abrir el marcador al minuto 7 cuando Francisco González mandó un centro a media altura que Yáñez, sin dejar caer el balón, empujó al fondo de la portería tras anticiparse al defensor Sebastián Viveros del Castillo.

Los anfitriones se hicieron el balón, pero tuvieron muchas dificultades para romper la ordenada defensa de O'Higgins, liderada por Robledo y por Miguel Brizuela. Por eso los locales tuvieron que apelar a los remates de larga distancia y casi encuentran el empate al 21 con un disparo del central Sergio Mosquera.

Justamente Mosquera, dos minutos después, desperdició un gol solo bajo el arco con un cabezazo.

En ese contexto llegó el 0-2 en un tiro de esquina lanzado por González que Robledo cabeceó para mandar al fondo ante la sorpresa de la multitud que asistió al estadio El Campín.

En la segunda mitad, Millonarios salió con todo a buscar el descuento y lo consiguió al 54 en una buena jugada por el costado derecho del atacante Jorge Cabezas Hurtado, quien mandó un centro rastrero para que Contreras, tras girarse, mandara el balón al fondo de la red.

Al 64, el entrenador de Millonarios, el argentino Fabián Bustos, le dio ingreso a Falcao García, que jugó su último partido con la camiseta de Millonarios y aún no ha definido que hará en el futuro.

Los bogotanos siguieron atacando e incluso estuvieron cerca de empatar con un remate de larga distancia del chileno Rodrigo Ureña, que se estrelló en el palo derecho del portero Ómar Carabalí.

Al final, los colombianos no lograron empatar y el O'Higgins consiguió clasificar al playoff de la Sudamericana, en el que espera como rival a un equipo que termine de tercero en su grupo de la Copa Libertadores.