Braulio Vázquez, sobre Alessio Lisci: “Creo que necesitábamos un estímulo, una catarsis"

“Estamos más que contentos y hablo en nombre de todo el club, que estamos aliviados. Quería darle las gracias Alessio y a su cuerpo técnico. Agradecerles toda la dedicación que han tenido hacia nuestro club y hacia nuestra afición y les deseo la mayor de las fortunas”, ha explicado en la rueda de prensa de final de campaña en referencia a la permanencia lograda en el presente ejercicio.

El director deportivo ha traslado la decisión de prescindir de Alessio: “Creo que necesitábamos un estímulo, la dinámica era mala. Y mi misión era prever lo que pueda suceder en el futuro. Los responsables somos todos, cuerpo técnico, plantilla y dirección deportiva. En el último mes y pico la dinámica era muy mala”.

Sobre cómo trasladó al italiano la decisión, Vázquez ha explicado el momento: “Le llamé el domingo por la tarde un poco para decirle que nos viéramos al día siguiente para decírselo en persona. Me dio las gracias por confiar en él y buscar argumentos en ese momento no iba a llevar a ningún lado. No olvidemos que conseguimos el objetivo de la permanencia. Fue muy poco tiempo porque todo puede ser muy subjetivo, como en los partidos, lo mejor es taparse la boca”.

Además, ha adelantado que no tendrá un coste extra para el club porque había una opción en el contrato para que se pudiera rescindir sin pagar el año restante en caso de no alcanzar cierto escenario.

Ha pedido exigir más a todas las partes del club, menos a una afición que se ha volcado todo el año. “El día del Sevilla, por recordar, que marcamos faltando 10 segundos, el equipo dio la vuelta de honor y la gente, yo el primero, nos pensábamos que estábamos ya, pues resultado que casi bajamos nosotros. Yo pensé que estábamos salvados”, ha continuado.

“Le hemos perdido un poco el respeto a la Liga, el primero yo, que lo hice de forma inconsciente. Europa lo teníamos cerca a nivel de kilometraje”, ha continuado.

Del nuevo míster, Vázquez ha pedido unos días de respiro: “Necesito un poco mas de tiempo, bastante tenía con estar atento con el objetivo que estuvo complicado hasta el final. Entiendo a la gente y que en casa tenemos unos registros increíbles, fuera hemos ganado 4 partidos en dos años. Nos lo tenemos que hacer mirar para ver con qué soluciones dar”.

“No voy a pedir perdón por estar 8 años en primera división, tenemos que saber lo que somos. No sé cuántas veces he escuchado que había falta de ambición”, ha dicho.

Preguntado por Imanol Alguacil como candidato al banquillo, Vázquez ha sido claro: “No está ni en mi mente. Hace 48 horas no sabíamos en qué categoría íbamos a estar. Ahora tendremos que acertar y planificar”.

Con miras al próximo año, ha afirmado que querrán “buscar un estímulo para la plantilla. Son conscientes de que nos metimos en un lío por olvidarnos de un objetivo principal”.

También se ha referido a varios jugadores, como el portero Sergio Herrera: “Mientras yo sea director deportivo de Osasuna será el portero de Osasuna. No me puedo olvidar por un mes y medio malo”.

Ha dado por cerrada al 99 % la renovación del capitán Kike Barja: “Con Kike estamos estableciendo una renovación. Hoy he vuelto a hablar y salgo giro dramático, va a renovar”.

Sobre su secretario técnico, José Antonio Prieto 'Cata', ha adelantado que "se quiere quedar y se queda. Hemos venido juntos. Imaginaros sufrir, pero alegrarse juntos también ha sido una alegría”.

Ha pedido “recuperar el hambre” del primer año en Primera División, con “el espíritu de Leganés” en el recuerdo, equipo contra el que disputaron su primer encuentro en la 2019/20, una campaña en la que mantuvieron el respeto a la competición en todo momento.