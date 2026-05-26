Dani Carvajal tiene "clarísimo" que va a "seguir jugando" tras salir del Real Madrid

“Ahora voy a disfrutar un poco del verano. Voy a seguir jugando, lo tengo clarísimo. Veremos qué alternativas son las mejores también para mi familia y a por ello", señaló en declaraciones al canal de televisión español La Sexta.

Un futuro como futbolista que aún no tiene decidido en qué club, y no descarta, al ser cuestionado directamente por ello, que sea en un equipo español.

"No lo sé, ya decidiremos con tranquilidad. Estoy abierto a todo y trabajando en ello", declaró.

Carvajal, de 34 años, jugó un año en el Bayer Leverkusen antes de pasar al club de su vida, el Real Madrid, al que regresó en la temporada 2013-2014 y del que acaba de despedirse.

Además de los innumerables títulos conseguidos como futbolista del conjunto merengue, entre ellos seis de Liga de Campeones, ha sido campeón con la selección española de la Liga de Naciones 2023 y de la Eurocopa 2024.