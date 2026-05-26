El Barça pone fin a la temporada en el Johan Cruyff con sabor a despedida

Junto a ella, Caroline Graham Hansen, Salma Paralluelo, Marta Torrejón, Ona Batlle y María León aún no tienen oficializado su futuro, como tampoco el del técnico artífice de una temporada perfecta, Pere Romeu.

"En los próximos días y semanas tendremos más información sobre mi futuro. Tengo ganas de terminar la temporada y asentar las bases de todo. Quiero descansar para tomar las mejores decisiones, pero he disfrutado muchísimo", señaló este martes el preparador del cuadro azulgrana.

El último encuentro ante su afición en un curso en el que el conjunto azulgrana ha levantado la Liga y la Supercopa de España, además de la Copa de la Reina y, más recientemente, la Liga de Campeones, lograda el pasado sábado tras imponerse al Olympique de Lyon en Oslo (4-0).

"Cuando existe un sentimiento de pertenencia, es más fácil dar el máximo, y creo que esa ha sido una de las claves de todos los éxitos de esta temporada. A partir de la conexión que hemos construido entre jóvenes y veteranas, entre futbolistas y cuerpo técnico, hemos creado un entorno en el que todos nos ayudamos constantemente", opinó el técnico catalán.

No obstante, el esfuerzo hecho para conquistar su cuarto cetro continental, con el que iguala al Eintracht Fráncfort en el segundo escalón histórico del palmarés, y la posterior celebración en Oslo y Barcelona -arropadas por unos 4.000 aficionados- abren la puerta a una profunda rotación en el once inicial por parte del técnico catalán.

En ese contexto, aunque este martes, en la previa del último entrenamiento, Romeu no lo confirmó de forma definitiva, sí dejó entrever la posible titularidad de Aitana Bonmatí, que ya jugó de inicio en el último partido liguero. También podría ser titular Vicky López, quien, pese a haber estado presente en cuatro finales de Liga de Campeones, no ha llegado a jugar en ninguna de ellas.

"Vicky ha hecho una gran temporada. Estoy muy contento con todo su fútbol. El partido ante el Lyon era muy físico y, tras ponernos por delante en el marcador, la mayoría de las acciones llegaban en transiciones o contraataques. Opté por hacer otros cambios y ya está; no hay ningún problema con ella", subrayó.

Se abre así una oportunidad para la joven centrocampista madrileña, que busca reivindicarse en un partido donde otras promesas como Carla Julià o Martine Fenger, que han ganado peso esta temporada, tanto por necesidad como por convicción del técnico azulgrana, podrían volver a tener protagonismo.

Todo ello en un partido en el que con la única baja de Laia Aleixandri, fuera desde febrero por una grave lesión de rodilla, el Barcelona se mide al único equipo que este curso ha sido capaz de derrotarlo entre todas las competiciones.

Fue a principios de noviembre, cuando un solitario tanto de la ya exfutbolista 'txuri-urdin' Edna Imade (1-0) provocó la única derrota del conjunto catalán hasta la fecha. Una cuenta pendiente que el vestuario quiere saldar, pese a que no haya más que el orgullo en juego, con ambos equipos con sus objetivos ya cumplidos.