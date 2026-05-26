Glasner, sobre Iñigo Pérez: "No sé qué dan de comer a los entrenadores en el País Vasco"

El Crystal Palace y el Rayo Vallecano se enfrentan por primera vez en su historia tras haberse clasificado ambos para sus primeras finales de una competición de clubes de la UEFA en lo que es, para ambos, su segunda experiencia continental.

El equipo inglés se clasificó para la Liga Europa pero la regulación de multipropiedades de la UEFA, al ser sus dueños accionistas del Olympique de Lyon, les obligó a cambiar de torneo. Y aquí están, en su primera final europea y con la posibilidad de ganar el tercer título en poco más de un año.

"Pensábamos que íbamos a jugar en la Liga Europa pero no pudo ser. Lo aceptamos desde el primer día y hemos saboreado esta competición desde el primer partido. Es una competición increíble y nos ha costado ganar para tener experiencia pero toda esa experiencia que hemos ido adquiriendo nos ha ayudado para llegar a la final", dijo Glasner, en conferencia de prensa.

Glasner dirigirá en Leipzig su último partido con el Crystal Palace y tratará de hacerlo con su tercer título tras ganar anteriormente una FA Cup y una Community Shield. Además, también ganó en 2022 la Liga Europa con el Eintracht Frankfurt.

"Es algo increíble jugar dos finales en cuatro años con dos clubes diferentes. He jugado la final de la Copa alemana e inglesa, que son dos grandes competiciones, y cuando juegas una final significa que has hecho muchas cosas bien en una competición", confesó.

"Ganar mañana significaria mucho para nosotros y para el club. Todos los miembros del club han trabajado mucho y sería un colofón fantástico a la temporada. He disfrutado mucho el viaje para llegar hasta aquí", señaló el técnico austríaco.

Esta temporada, el éxito de los entrenadores españoles en las competiciones europeas está siendo total. Unai Emery ha ganado la Liga Europa con el Aston Villa, Iñigo Pérez puede ganar la Liga Conferencia con el Rayo y en la final de la Liga de Campeones estarán Luis Enrique con el PSG y Mikel Arteta con el Arsenal. A Iñigo Pérez, pese a ser navarro, lo confundió geográficamente.

"No sé lo qué les dan de comer en el País Vasco pero están haciendo algo muy bien los tres clubes, también la Real Sociedad. No sabemos cuál es el secreto de los entrenadores vascos", comentó Glasner, que dijo estar "tranquilo" antes de la final, para la que "no" tiene "supersticiones".