Gustavo Alfaro aún no vio "la mejor versión" de Paraguay

La selección de Paraguay regresa a un Mundial después de una ausencia de 16 años.

"La mejor versión todavía no la vi. Esa versión la voy a ver en la Copa del Mundo", manifestó el entrenador a periodistas antes de dirigir la tercera jornada de entrenamientos de la Albirroja que jugará un partido amistoso el 5 de junio.

Alfaro asumió la conducción de la selección paraguaya a mediados de 2024, cuando el equipo afrontaba una crisis de resultados en las eliminatorias sudamericanas del Mundial.

Bajo el mando del santafesino de 63 años, Paraguay enderezó el rumbo y se hizo con una de las seis plazas directas al torneo.

Alfaro ha pedido a sus jugadores "corazón, sacrificio, talento y dedicación" dentro y fuera de la cancha.

Paraguay y Estados Unidos debutarán el 12 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, con capacidad para unos 70.000 espectadores.

El 19 de junio se medirá con Turquía, ganadora de la repesca europea, y cerrará la fase de grupos contra Australia el día 25.