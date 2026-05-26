Independiente del Valle saldrá por ser primero del Grupo H ante el líder, Rosario Central

El cuadro argentino es el líder con 13 puntos, tras una campaña invicta con tres triunfos y un empate 0-0, precisamente ante Independiente y sin recibir goles en los cinco partidos, como uno de los equipos con el mejor sistema defensivo del torneo.

Por su parte, Independiente acumuló 10 unidades, sobre las 6 de la Universidad Central, de Venezuela, mientras el Libertad, de Paraguay, no tiene puntos.

En la reciente fecha del torneo, el cuadro Canalla goleó 4-0 a la Universidad Central y el Independiente también goleó por 4-1 a Libertad.

Mientras Rosario Central cerró el Torneo Apertura con triunfo 2-1 sobre Racing el 13 de mayo, el Independiente concluyó el viernes la primera fase de la primera etapa de la Liga Pro con derrota por 2-3 ante Libertad, pero como líder absoluto, con 34 puntos, contra los 26 de sus inmediatos perseguidores.

El equipo capitalino visitará el próximo domingo al Guayaquil City en la ciudad portuaria de Guayaquil, por la decimosexta fecha con la que se suspenderá la liga profesional ecuatoriana para dar paso a la participación de su selección en el Mundial 2026 desde el próximo 14 de junio.

Entretanto los Canallas, tras el partido ante el Independiente del Valle, reaparecerán después del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México en el Grupo B del denominado Torneo Clausura en Argentina.

Jorge Almirón, técnico de Rosario Central, le dará ritmo a su cuadro en la Libertadores y alistará la planificación que le permitirá en la próxima competición superar el cuarto puesto del Torneo Apertura, que lo concluyó con 28 puntos, frente a los 34 del líder, el Independiente de Rivadavia.

El atacante paraguayo Carlos González, saldrá con el Matagigantes dispuesto a alcanzar el liderato de los goleadores de la Libertadores, pues está hasta el momento en el segundo lugar, con 6 anotaciones, dos menos que su compatriota Alex Arce del Independiente de Rivadavia.

El partido se disputará desde las 17.00 horas local (22.00 GMT) en el estadio Banco Guayaquil, del cuadro del Valle, con arbitraje del brasileño Raphael Claus.