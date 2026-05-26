"No me la puedo jugar dejando a Carrasquilla afuera", afirma Thomas Christiansen

"Como es una situación incierta, yo no me la puedo jugar dejando a Carrasquilla afuera", afirmó el técnico al referirse al centrocampista panameño, que viajó este martes a suelo panameño para continuar con los estudios respectivos.

El entrenador detalló que, tras la lesión, la Federación Panameña de Fútbol recibió un informe por parte de su club, aunque señaló que este "no concuerda" plenamente con la valoración realizada por el cuerpo médico que trabaja con la selección.

Carrasquilla abandonó el campo de juego el pasado domingo entre visibles gestos de dolor y lágrimas, imágenes que encendieron las alarmas y la incertidumbre en Panamá.

La lesión del centrocampista se produjo en el minuto 59 del partido de vuelta de la final de la Liga MX entre Pumas y Cruz Azul, cuando disputó un balón dividido con Amaury García. Tras el contacto, el panameño quedó tendido sobre el césped y tuvo que ser sustituido.

Ante ese escenario, Christiansen explicó que decidió mantener a Carrasquilla en la lista de 26 jugadores mientras continúa bajo observación y se determine con "mayor precisión" el alcance de la molestia.

El seleccionador agregó que Panamá cuenta con una alternativa prevista en caso de que el centrocampista no logre recuperarse a tiempo, aunque expresó su confianza en que pueda estar disponible para el primer partido del Mundial.