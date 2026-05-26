Refugios de mujeres en México, EEUU y Canadá lanzan campaña contra violencia en el Mundial

Bajo el lema 'La violencia contra las mujeres no es parte del juego', la iniciativa busca generar conciencia, promover la cero tolerancia a las violencias machistas y fortalecer rutas de apoyo antes, durante y después de la Copa del Mundo.

La campaña articula esfuerzos de la Red Nacional de Refugios (RNR), en México; Women’s Shelters Canada, en Canadá, y National Network to End Domestic Violence, en Estados Unidos, los tres países sede del Mundial 2026.

"No queremos un Mundial que solo deje cifras de turismo y derrama económica; queremos un Mundial que deje acciones concretas para prevenir las violencias", afirmó Wendy Figueroa Morales, directora general de la RNR.

Como parte de la iniciativa, la RNR informó que brindará acompañamiento gratuito y especializado tanto a mujeres mexicanas como extranjeras que enfrenten situaciones de violencia durante el evento.

Las organizaciones alertaron además sobre el riesgo de incremento de distintas formas de violencia contra las mujeres durante eventos masivos, entre ellas violencia familiar, violencia sexual, acoso, explotación sexual y trata de mujeres y niñas.

“La violencia contra las mujeres no reconoce fronteras, la protección y prevención tampoco debería hacerlo”, señaló Figueroa Morales, al remarcar que la seguridad de las mujeres “no puede quedar fuera de la conversación”.

Según datos de ONU Mujeres, durante grandes eventos deportivos las llamadas de emergencia por violencia familiar pueden aumentar hasta un 30 %.

Entre marzo de 2025 y marzo de 2026, los casos de violencia familiar aumentaron a nivel nacional, de acuerdo con la RNR.

A ello se suma que Ciudad de México, Nuevo León y Jalisco, las sedes mexicanas del Mundial 2026, se encuentran entre los estados con más reportes de violencia familiar en el país, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En ese contexto, la organización cuestionó que las estrategias rumbo al Mundial continúen enfocadas en turismo, infraestructura y promoción internacional, mientras siguen siendo insuficientes las acciones de prevención, atención y protección para mujeres y niñas.

"La vida, la dignidad y la libertad de las mujeres no pueden quedar fuera del juego", reiteró Figueroa Morales.

En México, alrededor de diez mujeres son asesinadas cada día y menos de una cuarta parte de los casos se investiga como feminicidio, según cifras oficiales y de organizaciones civiles.