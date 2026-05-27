Bolivia confirma un segundo amistoso en junio con la mundialista Argelia en Estados Unidos

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó este miércoles en sus redes sociales que la Verde "ya tiene confirmado su segundo amistoso" internacional el próximo 10 de junio en Kansas.

Bolivia se enfrentará con Argelia, "selección clasificada a la próxima Copa del Mundo y actualmente ubicada en el puesto 28 del ranking FIFA", mencionó la FBF.

El 6 de junio, la selección boliviana se medirá en otro amistoso con la también mundialista Escocia en el Sports Illustrated Stadium, en Harrison, Nueva Jersey.

Argelia está emparejada en el grupo J del Mundial 2026 con la campeona vigente Argentina, con Austria y Jordania, mientras que Escocia comparte la llave C con Brasil, Marruecos y Haití.

El certamen comenzará el 11 de junio con un partido entre México, uno de los países anfitriones, y Sudáfrica en el mexicano estadio Azteca.

Bolivia quedó a un paso de volver a un Mundial de fútbol después de más de tres décadas, al haber alcanzado la repesca en las eliminatorias suramericanas del Mundial 2026.

En el torneo hexagonal clasificatorio que se jugó en marzo en México, los dirigidos por el boliviano Óscar Villegas vencieron a Surinam por 2-1, pero cayeron en la final por 2-1 ante Irak.

La repesca revivió en Bolivia la ilusión de una clasificación después de 32 años desde su última participación, ocurrida en el Mundial de Estados Unidos de 1994.

En aquella ocasión, la Verde llegó por primera vez por mérito propio a la Copa del Mundo en una campaña liderada por el entrenador español Xabier Azkargorta.