Los paraguayos que jugaron la Champions League, solo dos conquistaron la “orejona”

En el vasto y millonario historial de la UEFA Champions League —antiguamente conocida como la Copa de Europa—, el fútbol paraguayo tiene un registro tan selecto como exclusivo. A lo largo de las décadas, miles de futbolistas soñaron con disputar el partido que paraliza al planeta, pero apenas tres jugadores nacidos en la tierra de la Albirroja lograron cruzar ese umbral exigente. De ese trío, dos consiguieron tocar la gloria con las manos y uno quedó a un solo paso de la inmortalidad.

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Para dimensionar la dificultad de esta hazaña, basta con mirar el calendario: la última vez que una bandera paraguaya estuvo presente en la definición del torneo ocurrió en la temporada 2001-2002. Fue en el mítico San Siro de Milán, donde el Bayern Múnich derrotó al Valencia en una dramática tanda de penales tras igualar uno a uno en el tiempo reglamentario. Desde entonces, el vacío ha sido absoluto.

Juan Bautista Agüero: el pionero de Caacupé que conquistó el Real Madrid

La historia dorada comenzó en 1966 en Bruselas, Bélgica. El primer compatriota en instalarse en la cita cumbre fue Juan Bautista Agüero. El atacante originario de Caacupé había maravillado al plano local en Olimpia entre 1950 y 1958, rendimiento que le valió su transferencia al Sevilla de España, donde militó hasta 1965.

Su gran giro de tuerca llegó inmediatamente después. Una sola temporada con la camiseta del Real Madrid le bastó para ganarse un lugar en el Olimpo. Formó parte del plantel merengue que venció por dos a uno al Partizan de Belgrado en la final europea, inscribiendo su nombre como el pionero absoluto del fútbol paraguayo en levantar el trofeo más codiciado a nivel de clubes.

Domingo Benegas y el drama del Atlético de Madrid en dos actos

Ocho años después del hito de Agüero, el testigo lo tomó Domingo Benegas. Nacido en Capiatá, el mediocampista comenzó su andar profesional en Libertad en 1968 y apenas un año después armó las maletas rumbo a España. Tras un primer ciclo en el Atlético de Madrid, pasó por el Mallorca y el Burgos antes de regresar consagrado al conjunto colchonero en 1972.

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La campaña 1973-1974 lo depositó en una final histórica y dolorosa frente al poderoso Bayern Múnich. El primer choque, disputado también en el estadio de Bruselas, culminó con un empate uno a uno. Debido al reglamento de la época, la corona tuvo que definirse en un partido de desempate 48 horas después. En ese segundo round, el gigante alemán no tuvo piedad y goleó cuatro a cero. Benegas ingresó al terreno de juego a los 61 minutos, siendo el único paraguayo que saboreó la amargura de quedar como subcampeón de Europa.

Roque Santa Cruz: el último rey de la era moderna

El tercer nombre en la lista es, a su vez, el más icónico para las generaciones recientes. Roque Santa Cruz grabó su firma en la edición 2001-2002 vistiendo los colores del Bayern Múnich. En aquella reñida final en San Siro ante el Valencia, el cuadro bávaro se impuso por cinco a cuatro en los penales, permitiendo que el delantero guaraní se uniera a Agüero en el exclusivo club de los paraguayos que pudieron saborear la gloria máxima.

Más allá de las finales, la huella paraguaya en el torneo también se mide en las redes. El trono de los goleadores nacionales en la Champions le pertenece de forma indiscutible a Óscar “Tacuara” Cardozo con el Benfica de Portugal, quien firmó de once goles en su paso por el continente. Lo sigue de cerca el propio Roque Santa Cruz con ocho anotaciones distribuídos en sus pasos por Bayern Múnich y Málaga, mientras que el podio lo completan Derlis González y Nelson Haedo Valdez, ambos con de cinco gritos sagrados.

La legión que dijo presente en la UEFA Champions League

Aunque solo tres tocaron el partido cumbre, la presencia paraguaya en la Champions se extiende a través de una destacada lista de futbolistas que defendieron a diversos clubes del Viejo Continente en distintas épocas: