Bayern Múnich rinde tributo a Roque Santa Cruz y los campeones de la Champions 2001

El Allianz Arena vivió una tarde de puras emociones y nostalgia bávara. En la antesala de lo que terminó siendo una fiesta completa —con una goleada por 5-1 del Bayern Múnich sobre el Colonia en el cierre de la Bundesliga 2025/26—, el club alemán detuvo el tiempo para rendir un merecido homenaje a los campeones de la Champions League 2000/01. Y entre los grandes protagonistas de esa época dorada, estuvo un nombre que genera orgullo en Paraguay: Roque Luis Santa Cruz Cantero.

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La “Orejona” vuelve a manos de sus dueños

El momento cumbre de la jornada se dio antes del pitazo inicial del duelo por la fecha 34 de la Bundesliga. El mítico guardameta Oliver Kahn y el temperamental capitán de aquella gesta, Stefan Effenberg, hicieron estallar el estadio al ingresar al campo de juego cargando el icónico trofeo de la Champions, conocido como la “orejona”, desde los vestuarios. Detrás de ellos, la camada que conquistó Europa hace 25 años volvió a pisar el césped bajo una ensordecedora ovación de la afición muniquesa.

✨ 25 Jahre Champions League-Sieger FC Bayern 🏆



Unser Team von 2001! 🔴⚪️ pic.twitter.com/5fdOEn5cEi — FC Bayern München (@FCBayern) May 16, 2026

El peso de la historia: El aporte del joven Roque

A sus 44 años y todavía vigente en las canchas, el que hasta hoy es el máximo goleador de la selección paraguaya recordó sus inicios en la élite del fútbol mundial. Siendo apenas un joven talento, el atacante paraguayo se ganó un lugar en el esquema de Ottmar Hitzfeld para alcanzar la cuarta “Orejona” del club. En total, disputó seis partidos en esa recordada campaña europea, que ser terminó coronando en la final ante Valencia de España.

Esta conquista fue la Joya de la Corona para el atacante guaraní, quien cosechó un impresionante total de 11 títulos durante su exitoso paso por el gigante de Baviera, incluyendo la recordada Copa Intercontinental ganada en Tokio, Japón, meses después de la gloria europea, en el duelo en el que habían derrotado a Boca Juniors de Argentina con el tanto del ganés Samuel Kuffour. Un reencuentro de gigantes que demuestra que, para el Bayern Múnich