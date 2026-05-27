México cumple su penúltimo entrenamiento antes de viajar para enfrentar a Australia

La llegada del defensa central Johan Vásquez, del Genoa de Italia, fue la nota más destacada del día; se trata de un pilar de la zaga que se ha ganado un puesto como titular, hoy hizo trabajo ligero, y mañana viajará con el equipo a Estados Unidos.

México pretende ser protagonista en el Mundial y tratará de al menos igualar la clasificación a cuartos de finales lograda en 1970 y 1986, las dos veces que México organizó la competición.

Hoy Aguirre continuó con la preparación del duelo ante Australia, que le servirá al entrenador para ver en qué condiciones están algunos de sus futbolistas en recuperación de lesiones, entre ellos el contención Edson Álvarez, del Fenerbahce turco, y el extremo César Huerta, del RSC Anderlecht belga.

Huerta y el delantero Raúl Jiménez, del Fulham de la Liga Premier inglesa, se incorporarán a la selección este jueves en Estados Unidos, el primero con la intención de demostrarle a Aguirre que está recuperado de una lesión de pubis y listo para jugar el Mundial.

Aunque el 'Vasco' ha dado pistas de quienes serán sus principales jugadores en el Mundial, el estratega observa a varias de sus figuras que regresan de dolencias, entre ellas el delantero Santiago Giménez, del Milan de Italia.

Si bien saldrá a ganar, el entrenador usará el encuentro con Australia para observar el estado físico de los que estuvieron lastimados.

Después de enfrentar a los australianos, México enfrentará a Serbia el 4 de junio en Toluca, en su último partido de preparación.

En el Mundial, el tri debutará el 11 de junio ante Sudáfrica; jugará el 18 contra Corea, y el 24 frente a la República Checa. Para el equipo es clave terminar primero de su grupo, el A, para permanecer en el Estadio Azteca en la ronda de dieciseisavos.

Aunque en las calles hay poco entusiasmo por el Mundial y enojó por los elevados precios de los boletos, los hinchas están a la expectativa por la posibilidad de que Aguirre llame a última hora a algún jugador de la liga local.