Video: Pitta, gol y continuidad en la Copa Sudamericana

Un duro partido fue el que afrontó el Bragantino contra Carabobo por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
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El tobateño Isidro Miguel Pitta Saldívar marcó al minuto 76 y Fernando dos Santos amplió la cuenta al 93 para el triunfo por 2-0 del equipo brasileño en el estadio Municipal Cícero de Souza Marques de la ciudad de Bragança Paulista.
Bragantino quedó segundo en el Grupo H, con 10 puntos y jugará la repesca contra un tercero de la Copa Libertadores por el paso a los octavos de final de La Gran Conquista. El líder de la serie fue River Plate, con 14. Quedaron al margen Carabobo, con 9 y Blooming, con 1.
Pitta, potente centroatacante de 26 años, lleva nueve anotaciones en 27 partidos en el ciclo, incluyendo cuatro certámenes, Brasileirão, Copa Brasil, estadual Paulista y Copa Sudamericana.