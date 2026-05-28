Fútbol Internacional
28 de mayo de 2026 a la - 12:47

Video: Pitta, gol y continuidad en la Copa Sudamericana

Isidro Pitta (izquierda) y Fernando, en el festejo del gol de Bragantino contra Carabobo, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Isidro Pitta (izquierda) y Fernando, en el festejo del gol de Bragantino contra Carabobo, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.023147+0000 NELSON ALMEIDA

El paraguayo Isidro Miguel Pitta abrió el miércoles con su gol el camino de la victoria por 2-0 del Bragantino sobre Carabobo de Venezuela, resultado que le permite al club brasileño acceder al repechaje de la Copa Sudamericana.

Por ABC Color

Un duro partido fue el que afrontó el Bragantino contra Carabobo por la sexta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

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El tobateño Isidro Miguel Pitta Saldívar marcó al minuto 76 y Fernando dos Santos amplió la cuenta al 93 para el triunfo por 2-0 del equipo brasileño en el estadio Municipal Cícero de Souza Marques de la ciudad de Bragança Paulista.

Bragantino quedó segundo en el Grupo H, con 10 puntos y jugará la repesca contra un tercero de la Copa Libertadores por el paso a los octavos de final de La Gran Conquista. El líder de la serie fue River Plate, con 14. Quedaron al margen Carabobo, con 9 y Blooming, con 1.

Pitta, potente centroatacante de 26 años, lleva nueve anotaciones en 27 partidos en el ciclo, incluyendo cuatro certámenes, Brasileirão, Copa Brasil, estadual Paulista y Copa Sudamericana.