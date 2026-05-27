Brasil pone en marcha la “Operación Hexa”: entre el enigma Neymar y el debut de Ancelotti

La selección brasileña de fútbol comenzó este miércoles de manera oficial su preparación para la Copa del Mundo 2026. Los futbolistas convocados arribaron en helicóptero al complejo de Granja Comary, en Teresópolis, para iniciar los trabajos bajo las órdenes del técnico italiano Carlo Ancelotti, a solo dos semanas de que se ponga en marcha la cita mundialista en Norteamérica.

A través de un breve comunicado, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó el inicio de los entrenamientos al asegurar que ya todos los atletas se habían reportado en las instalaciones. Tras su llegada, el plantel fue sometido de inmediato a los exámenes médicos de rigor para evaluar el estado físico de cada uno de los convocados.

El factor Neymar: la gran incógnita de Ancelotti

El principal foco de atención se centra en la evolución de Neymar Jr. El histórico delantero de 34 años, máximo anotador en la historia de la selección con 79 goles, llega a la concentración arrastrando un fuerte golpe en la pantorrilla derecha que le impidió disputar los últimos compromisos con el Santos en la liga local y la Copa Sudamericana.

Eles estão na área! Nossos craques já se encontram na Granja Comary para início da preparação para a Copa do Mundo de 2026. 🇧🇷🔥⚽️#BateNoPeito pic.twitter.com/zKcfvMKMTu — brasil (@CBF_Futebol) May 27, 2026

La inclusión de Neymar en la nómina definitiva de Ancelotti fue la gran sorpresa del listado. El astro paulista no viste la camiseta verdeamarela desde octubre de 2023, cuando sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco que lo mantuvo alejado de las canchas por gran parte del proceso previo. Su evolución médica en los próximos días determinará si estará en condiciones óptimas para el debut.

Tres bajas provisionales por la final de la Champions

El cuerpo técnico aún no cuenta con el plantel completo de 26 jugadores debido a los compromisos europeos de tres de sus figuras. El defensor Marquinhos, del Paris Saint-Germain, junto a la dupla del Arsenal inglés conformada por Gabriel Magalhães y Gabriel Martinelli, recibieron autorización para incorporarse más tarde.

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Los tres futbolistas se encuentran actualmente concentrados en Budapest, Hungría, donde este sábado disputarán la gran final de la UEFA Champions League antes de integrarse de manera definitiva a la disciplina del Scratch.

La hoja de ruta: Despedida en el Maracaná y rumbo a EE. UU.

El plan de trabajo de Brasil de cara al torneo incluye dos encuentros amistosos de preparación antes del estreno oficial. El primero de ellos se disputará este domingo frente a Panamá en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, en lo que será el último contacto del equipo con la afición local.

Inmediatamente después del encuentro ante los panameños, la delegación viajará a Estados Unidos para establecer su campamento base en Nueva Jersey. Desde allí se trasladarán a Cleveland para enfrentar a Egipto el 6 de junio, en lo que significará el último ensayo táctico antes de la competencia.

El camino en el Grupo C

Brasil buscará en esta edición quebrar una sequía de títulos mundiales que se arrastra desde Corea-Japón 2002. Para ello, deberá superar la primera fase dentro del Grupo C, un sector en el que aparece como el claro favorito para avanzar a la fase de eliminación directa.

El debut oficial de la Canarinha se producirá el 13 de junio frente a Marruecos, el rival que en los papeles se presenta como el más complejo del sector. Posteriormente, el Scratch medirá fuerzas ante Haití el 19 de junio, para cerrar su participación en la fase de grupos el 24 de ese mismo mes ante la selección de Escocia.