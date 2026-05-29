Artistas canadienses como Bryan Adams actuarán en festival previo al Mundial en Toronto

La FIFA confirmó este viernes los participantes en la capital canadiense del festival de cuenta atrás para la inauguración de la competición, que también se celebrará en México y Estados Unidos en la misma fecha y cuyos participantes se darán a conocer los próximos 1 y 2 de junio.

El organismo destacó que en una ciudad donde conviven culturas de todo el mundo, el "Countdown Concert" de Toronto, cuyas entradas están a la venta desde hoy, ofrecerá una experiencia que combina música, fútbol y cultura antes de los primeros momentos históricos del Mundial.

"Toronto destaca como una de las ciudades más diversas y culturalmente vibrantes del planeta; por eso es el lugar perfecto para inaugurar un acontecimiento sin precedentes como el 'Countdown Concert' de la Copa Mundial de la FIFA 2026", afirmó Peter Montopoli, director de la división del Torneo en Canadá.

En su opinión, "la unión de artistas internacionales, aficionados al fútbol y comunidades canadienses expresa la energía, la pasión y la riqueza multicultural que Canadá mostrará al mundo durante el torneo".