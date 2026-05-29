Dembélé: "Haber ganado no te sirve, en julio se pone el contador a cero"

"Ganar nuestro primer título nos hizo mucho bien, fue algo histórico, pero en julio los contadores se ponen a cero. Las ganas de ganar han vuelto, somos un grupo joven, con mucha ambición y queremos que esto que estamos haciendo, que es histórico, no se acabe. Vamos a dar todo para conseguir un segundo trofeo", afirmó el atacante en la rueda de prensa previa a la final.

El exjugador del Barcelona, al que la victoria en la final de la Liga de Campeones condujo a ganar el Balón de Oro, aseguró que ese trofeo no le ha quitado ambición: "Lo único que me ha dado es más responsabilidad. Pero los trofeos individuales no han bajado mis ganas de ganar con el club, que es lo que de verdad importa".

El jugador afirmó que los problemas físicos que arrastró en los últimos días no le hicieron temer por perderse la final: "Paré pronto y he tenido diez o quince días para preparar la final. Me siento al cien por ciento".

Dembélé aseguró que les llega el apoyo de los aficionados y que eso es una motivación suplementaria.