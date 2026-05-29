El español Paco Jémez, ayudante de Nuno Espirito Santo, se despide del West Ham United

Pese a la continuidad de Espirito Santo, que fue ratificado en el cargo esta semana por la directiva del West Ham, Jémez no continuará en el cuerpo técnico del portugués y se despidió este viernes del club.

"Ha sido duro, pero ha merecido la pena. Gracias a Nuno, gracias al West Ham, gracias Hammers. Desde ahora soy un Iron más", dijo Jémez.

Jémez, exentrenador de, entre otros, los españoles Rayo Vallecano y Las Palmas y el mexicano Cruz Azul, llegó al West Ham en enero y aunque los resultados del equipo mejoraron desde entonces, no pudo evitar el descenso al Championship que se consumó en la última jornada cuando los 'Hammers', pese a ganar al Leeds United, bajaron por el triunfo del Tottenham Hotspur contra el Everton.