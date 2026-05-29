Fútbol Internacional
29 de mayo de 2026 a la - 09:15

El español Paco Jémez, ayudante de Nuno Espirito Santo, se despide del West Ham United

Imagen sin descripción

Londres, 29 may (EFE).- El español Paco Jémez, asistente de Nuno Espirito Santo en el West Ham United, anunció este viernes su marcha del equipo una vez consumado el descenso al Championship (Segunda división inglesa).

Por EFE

Pese a la continuidad de Espirito Santo, que fue ratificado en el cargo esta semana por la directiva del West Ham, Jémez no continuará en el cuerpo técnico del portugués y se despidió este viernes del club.

"Ha sido duro, pero ha merecido la pena. Gracias a Nuno, gracias al West Ham, gracias Hammers. Desde ahora soy un Iron más", dijo Jémez.

Jémez, exentrenador de, entre otros, los españoles Rayo Vallecano y Las Palmas y el mexicano Cruz Azul, llegó al West Ham en enero y aunque los resultados del equipo mejoraron desde entonces, no pudo evitar el descenso al Championship que se consumó en la última jornada cuando los 'Hammers', pese a ganar al Leeds United, bajaron por el triunfo del Tottenham Hotspur contra el Everton.