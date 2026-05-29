El legado de ‘La Reina’ Alexia, mucho más que una futbolista

Un dato refleja el impacto mediático de la centrocampista catalana: 105 profesionales, entre periodistas y camarógrafos, se acreditaron para cubrir el acto institucional que se celebró el miércoles en el Spotify Camp Nou para despedir a la capitana del vigente campeón de Europa.

Una cifra de acreditados, explican en el club azulgrana, similar a la que habitualmente congrega una rueda de prensa relevante del ahora presidente electo de la entidad, Joan Laporta.

No por esperada, la noticia de su adiós tras catorce años en el equipo de su vida copó portadas de los principales medios de comunicación estatales e internacionales.

El vídeo que colgó en sus redes sociales se viralizó rápidamente y, en los últimos tres días, ha recibido miles de interacciones entre las que destacan los comentarios de muchas de sus compañeras, así como de leyendas del equipo masculino como Xavi Hernández, Carles Puyol o Robert Lewandowski.

Su trayectoria, dentro y fuera de los terrenos de juego, ha dejado huella en el club azulgrana, que pierde a uno de los emblemas a los que se aferró en uno de los periodos más oscuros de la entidad tras el adiós de Leo Messi en 2021.

Sin Alexia, el Barça pierde a una futbolista todavía decisiva -esta temporada ha marcado 20 goles y ha sido designada mejor jugadora de la Champions-, pero sobre todo con mucho ascendente en la plantilla.

Líder indiscutible del vestuario, la catalana es un referente especialmente para las jóvenes que han suplido con creces la marcha de jugadoras experimentadas que, como ella, se han bajado del barco azulgrana, que ya no cuenta con los mimbres financieros de antaño para competir con los grandes presupuestos del fútbol continental.

Pero su influencia sobrepasa lo meramente deportivo. Los éxitos en el Barça y en la selección, sumado a su discurso comprometido con el empoderamiento de las futbolistas, la convirtieron en el emblema de la eclosión del fútbol femenino español en el último lustro.

Alexia se erigió en una de las voces que, bajo el lema #SEACABÓ, denunciaron el beso no consentido de Luis Rubiales, entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a Jennifer Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas tras la final del Mundial del año 2023.

A su vez, la futbolista catalana se ha convertido en un imán para las marcas. Es una de las principales figuras de Nike, que la ha acompañado a medida que el proyecto del Barça femenino iba creciendo hasta convertirse en la referencia del fútbol continental.

De hecho, la multinacional estadounidense estrenó recientemente un logotipo de Alexia. La internacional española sigue así los pasos de estrellas masculinas patrocinadas por la marca del bumerán.

El ‘boom’ de Alexia como ícono indiscutible del fútbol femenino se evidenció en 2021, cuando no sólo se convirtió en la primera futbolista española en lograr el Balón de Oro, sino que confirmó su condición de icono del fútbol que trasciende los terrenos de juego.