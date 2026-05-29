Las leyendas que moldearon la identidad del París Saint-Germain

El Parque de los Príncipes suele asociarse hoy a la vitrina moderna del Paris Saint‑Germain, pero la identidad del club —una institución relativamente joven en el mapa del gran fútbol europeo— se explica mejor observando a los jugadores que lo sostuvieron en distintas épocas. De acuerdo con un recuento publicado por Historia del PSG, el relato de esas figuras puede leerse en tres líneas: quienes permanecieron y dieron estabilidad, quienes convirtieron el gol en una rutina y quienes elevaron el juego a un registro artístico.

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Los “guardianes” del PSG: lealtad, continuidad y récords de partidos

En la construcción institucional de un club, la permanencia es una forma de liderazgo. En ese capítulo, el PSG ubica en lo más alto a Marquinhos, actual capitán, quien superó los 500 partidos oficiales con el equipo, un umbral que lo instala en la cima de la regularidad histórica.

Esa marca le permitió dejar atrás el registro del defensor francés Jean‑Marc Pilorget, una referencia de los años 80 que llegó a 435 apariciones. En la misma constelación de fidelidad aparece el italiano Marco Verratti, descrito en el repaso como el mediocampista que combinó recuperación y lectura de juego, con 416 partidos disputados.

Dinastía de artilleros: el PSG y sus máximos goleadores

Si la regularidad construye cimientos, el gol define épocas. Según Historia del PSG, el máximo anotador histórico del club es Kylian Mbappé, quien cerró su etapa parisina con 256 goles, cifra que lo ubica como el referente ofensivo más determinante en la tabla histórica.

Detrás aparece el uruguayo Edinson Cavani, autor de 200 tantos, descrito como un delantero de desgaste y entrega que se ganó una relación especial con la grada. En la era moderna, el listado incluye a Zlatan Ibrahimović, con 156 goles, señalado por el impacto que tuvo en la mentalidad del equipo en su etapa.

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En el mismo repaso se subraya el papel del portugués Pedro Pauleta, con 109 goles, como sostén en un período menos favorable, y se recupera la figura de Dominique Rocheteau, extremo que firmó 100 goles y fue parte de un hito específico: la primera liga del PSG en 1986. Los datos ordenan una cronología implícita de distintas generaciones que sostuvieron el mismo mandato de producir gol en contextos cambiantes, desde años de escasez hasta etapas de mayor ambición.

Arquitectos de la fantasía: cuando el PSG fue un escenario para el arte

El prestigio del PSG también se explica por una dimensión menos cuantificable: el talento que transforma partidos en memoria. En esa categoría, el repaso destaca a Raí como el emblema principal, habiendo sido elegido por el club y los aficionados como el mejor jugador de la historia de la institución. Como capitán en los años 90, lideró la conquista de la Recopa de Europa de 1996, uno de los títulos europeos más significativos del PSG en esa década.

El texto también rescata al bosnio Safet Sušić, citado como el mejor pasador clásico que vio París en los años 80, y a George Weah, cuya potencia en los primeros 90 anticipó su consagración individual. Weah ganó el Balón de Oro en 1995, un logro que llegó justo después de su salida del club, según la misma fuente. Por último, aparece Ronaldinho, cuyo paso fue breve entre 2001 y 2003, pero presentado como estéticamente decisivo gracias a sus regates, alegría y un estilo que dejó una marca en la forma de entender el fútbol en Francia.

Tres formas de grandeza en un mismo estadio

Al reorganizar los hitos, el perfil que traza Historia del PSG ofrece una lectura útil para entender por qué el club se volvió global. La explicación no se reduce únicamente a los resultados, sino a una identidad firmemente alimentada por la continuidad de Marquinhos, Pilorget y Verratti; la eficacia ofensiva de Mbappé, Cavani, Ibrahimović, Pauleta y Rocheteau; y el imaginario del talento de Raí, Sušić, Weah y Ronaldinho en el mismo escenario histórico: el Parque de los Príncipes.