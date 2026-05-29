Seguir al campeón del Mundial 2026 costará más de 63.000 dólares para dos aficionados

Además del elevado precio de las entradas, que sigue siendo motivo de discusión y representa cerca del 50 % del coste para los aficionados, el estudio elaborado por la plataforma AceOdds, también midió el gasto en vuelos, hoteles y comida o bebida.

Aunque suene poco probable, en caso de que Irak llegue a la final, una pareja de aficionados que viaje y conviva juntos deberá desembolsar al menos 75.000 dólares para desplazarse a Estados Unidos y a Canadá, países que acogerán sus tres partidos de la fase de grupos, asistir a todos los encuentros -incluidas eliminatorias- y subsistir durante los casi cuarenta días que durará el Mundial.

Ese mismo escenario costará 72.700 dólares para los seguidores de Jordania, segunda en la lista, mientras que detrás aparece una candidata algo más realista: Argentina, vigente campeona, y que requerirá un gasto de 69.565 dólares en caso de que repita final y una pareja de aficionados desee ir a todos los partidos.

La 'Albiceleste' debutará el 16 de junio en Kansas City contra Argelia, y sus dos siguientes encuentros tendrán lugar en Arlington contra Austria, el 22 de junio, y Jordania, el 27 de junio. En caso de pasar como primera o segunda de grupo, jugará los dieciseisavos de final en Los Ángeles o Miami.

Su ubicación geográfica, y la escasa distancia -en comparación a otras selecciones- que recorrerá en sus primeros cuatro partidos, sitúan en 11.254 dólares el precio de los vuelos, mientras que el hospedaje ascendería a 17.667 dólares y la comida y bebida a más de 5.000 dólares.

El 50 % del gasto corresponde a las entradas de los partidos, que supondría unos 35.000 dólares, casi la mitad de los cuales iría destinado a la final del 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey, con un coste estimado en 15.671 dólares.

Otras selecciones que aparecen arriba en la tabla de gasto son Brasil, 12º puesto con un gasto promedio de 66.318 dólares, Colombia (18º, 64.522 dólares), Ecuador (22º, 63.939 dólares), y Paraguay (25º, 63.430 dólares).

España aparece más atrás, en la posición 32 de 48 países y un desembolso medio de 61.986 dólares, dividido entre 32.409 dólares por las entradas, 13.622 en alojamiento, 10.752 en vuelos y 5.203 en alimentación.

Mientras que Uruguay (41º, 60,471 dólares), México (46º, 58.813 dólares) y Panamá (48º, 57.121 dólares) cierran la lista.

Aunque México es uno de los coanfitriones del Mundial, que comenzará el 11 de junio en el Estadio Azteca de la capital mexicana, el coste de las entradas para ver a la selección local supera ampliamente los encuentros del combinado panameño.

Según las estimaciones, dos aficionados de cualquier equipo que vean todos los partidos de su selección y viajen el día previo a cada encuentro a la próxima sede, gastarán más de 30.000 dólares en entradas, 14.500 en alojamiento, 12.000 en vuelos y 5.360 en alimentación

El coste de las entradas ha sido uno de los principales puntos de fricción del Mundial 2026, con precios que alcanzan los 1.000 dólares para asistir al debut de Estados Unidos contra Paraguay en Los Ángeles, o los 9.000 dólares que cuesta el boleto más asequible para la final del 19 de julio.

El estudio no tiene en cuenta, sin embargo, el traslado hasta los estadios, varios de ellos ubicados a las afueras de las ciudades y con escasas opciones de transporte público en sus alrededores.

Pese a que Miami ha anunciado que pondrán en marcha un 'shuttle' gratuito para conectar el Hard Rock Stadium con la ciudad, Nueva York elevará el precio de los trenes al estadio hasta los 98 dólares -en comparación a los casi 13 que cuestan habitualmente-, y Boston subirá el coste de los billetes un 300 %.