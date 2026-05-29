Tijuana se activa para acoger a Irán en el Mundial ante las trabas de EEUU

La gobernadora de Baja California (noroeste), Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que desde el comienzo de la semana se han realizado diversas reuniones con autoridades de todos los niveles para organizar la logística y seguridad derivadas de la estancia de la selección iraní en la ciudad fronteriza.

“Vamos a recibir a la selección de Irán en los próximos días, quienes estarán aquí en Tijuana, Baja California”, declaró la presidenta estatal.

El secretario general de Gobierno de Baja California, Juan José Pon Méndez, indicó que en las mesas de trabajo participan autoridades municipales, estatales y federales, así como personal aeroportuario, migratorio, elementos de Marina, Guardia Nacional y representantes de FIFA.

Agregó, asimismo, que participan autoridades estadounidenses en las reuniones relacionadas con la organización y seguridad de la estancia de la delegación iraní en Tijuana, ciudad fronteriza con el estado de California (Estados Unidos).

Según explicó Pon Méndez, se prevé que el equipo iraní llegue a México entre el 5 y 6 de junio.

Alrededor de 300 elementos federales llegarán a Baja California para reforzar la estrategia de seguridad, así como personal especializado de FIFA y un equipo de la propia delegación iraní.

Encuadrada en el grupo G, Irán tendrá que disputar sus dos primeros partidos, ante Nueva Zelanda y Bélgica, los días 16 y 21 de junio en Los Ángeles; mientras que el tercer encuentro, contra Egipto, se jugará en Seattle.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este lunes que la selección iraní podrá tener su base en Tijuana durante la Copa del Mundo ante las trabas puestas por Estados Unidos.

"Vino la representación de la FIFA a través de una persona (…) Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en EE.UU. Entonces nos preguntaron: ‘¿Pueden pernoctar en México?’ Y dijimos ‘sí, sin problema, no tenemos ningún problema'", explicó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

Este jueves, el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, visitó la ciudad fronteriza para revisar instalaciones antes del arribo de la delegación iraní y convirtió a Tijuana en símbolo político.

"Somos el único equipo que verdaderamente no ha recibido apoyo”, afirmó el embajador al señalar que Irán enfrenta incertidumbre sobre permisos migratorios y movilidad, incluso a pocos días del inicio del torneo.

La confirmación de la llegada de la selección iraní también provocó reacciones entre habitantes de Tijuana, algunos de los cuales consideran que el equipo podría recibir respaldo de aficionados locales durante el Mundial.

Es el caso de Omar Camarillo, quien señaló que la presencia de la selección iraní podría generar cercanía con la comunidad local debido al ambiente futbolero y la hospitalidad de la ciudad.

“Nosotros los tijuanenses somos muy cariñosos y mostramos mucho el amor a las personas que llegan aquí. Recibimos bien a quienes llegan aquí a Tijuana y a Baja California en general”, expresó.

Por su parte, José Luis García Salazar consideró que la selección iraní eligió Tijuana por su cercanía con Estados Unidos, aunque opinó que el equipo no generará demasiada atención entre aficionados debido a que “no es reconocida como una potencia” futbolística.

Autoridades estatales señalaron que la ciudad fue considerada por FIFA debido a su ubicación e infraestructura, incluyendo las instalaciones del Estadio Caliente, casa del Club Tijuana Xoloitzcuintles.